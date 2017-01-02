13:41, 02 Ocak 2017 Pazartesi

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± 16 bin sÃ¶zleÅŸmeli personel alacak





SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 16 bin personel alÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SaÄŸlÄ±kÂ BakanlÄ±ÄŸÄ±, eleman bulunmasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekilen yerlerde 16 bin sÃ¶zleÅŸmeliÂ saÄŸlÄ±kÂ personeli istihdam edecek. SÃ¶zleÅŸmeliÂ saÄŸlÄ±kÂ personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin 2017'de uygulanmak Ã¼zere belirlenmesine iliÅŸkin Bakanlar KuruluÂ kararÄ±, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

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