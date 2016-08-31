13:52, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Ermenistan'dan KarabaÄŸ'da 24 saatte 35 ihlal





Azerbaycan, Ermeni gÃ¼Ã§lerin KarabaÄŸ'da ateÅŸkesi 35 kez ihlal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ermenistan'Ä±n DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da son 24 saatte ateÅŸkesi 35 kez ihlal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Cephe hattÄ±nÄ±n farklÄ± noktalarÄ±nda Ermeni gÃ¼Ã§leri ateÅŸkesi aÄŸÄ±r makineli tÃ¼fekler kullanarak ihlal etti" ifadeleri yer aldÄ±. Hukuken Azerbaycan'Ä±n parÃ§asÄ± olan DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ, fiilen Ermenistan'Ä±n desteÄŸindeki Ermeni ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n denetiminde bulunuyor. Konuyla ilgili gerginliÄŸin 2 Nisan'da yeniden yÃ¼kselmesinin ardÄ±ndan 5 Nisan'da iki taraf arasÄ±nda ateÅŸkes ilan edildi, ancak taraflar ateÅŸkesi Ã§ok kez ihlal etti.

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