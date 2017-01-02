TSK'da 203 general var

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerindeÂ (TSK) 203'Ã¼ general ve amiral olmak Ã¼zere 359 bin 273Â askeri personelÂ bulunuyor.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TSK'nÄ±n personel mevcuduna iliÅŸkin bilgi verildi.
Buna gÃ¶re Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 203 general ve amiral, 26 bin 278 subay, 64 bin 999 astsubay, 47 bin 570 uzman erbaÅŸ ile 16 bin 149 sÃ¶zleÅŸmeli er ve erbaÅŸ gÃ¶rev yapÄ±yor.
YÃ¼kÃ¼mlÃ¼ personel mevcudunun 204 bin 74 olduÄŸu Ã¼Ã§ kuvvetteki askeri personelin sayÄ±sÄ± bÃ¶ylelikle 359 bin 273'e ulaÅŸÄ±yor.
Kuvvet komutanlÄ±klarÄ±ndakilerin yanÄ± sÄ±ra Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli sivil memur ve iÅŸÃ§ilerle TSK'nÄ±n personel mevcudu 398 bin 513'e Ã§Ä±kÄ±yor.
Ã–SYM tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen e-YDS 2017/1 baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
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GÃ¼len'in diÅŸ doktoru ve eÅŸi hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Acu, "DiyarbakÄ±r'a 2003-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda gÃ¼nÃ¼mÃ¼z fiyatlarÄ±yla toplam 3 milyar 212 milyon 499 bin 138 lira yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarla DiyarbakÄ±r iline yapÄ±lan toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3 milyar 379 milyona ulaÅŸtÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ± ile ilgili dÃ¼zenlenen operasyonlarda sekiz kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde 203'Ã¼ general ve amiral olmak Ã¼zere 359 bin 273 askeri personelin bulunduÄŸu bildirildi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 16 bin personel alÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°stanbul ValiliÄŸini iÅŸgal eden askerlerle ilgili iddianame kabul edilerek 13 Mart'ta duruÅŸmaya karar verildi.
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NATO,TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸunu gÃ¶stermek amacÄ±yla Genel Merkezi'ndeki bayraklarÄ± yarÄ±ya indirdi
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Gaziantep'in Ä°slahiye Ä°lÃ§esi'nde konuÅŸlu 106'ncÄ± TopÃ§u Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki OÄŸuzeli Ä°lÃ§esi'ne 10 fÄ±rtÄ±na obÃ¼sÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu askeri araÃ§ ve personel sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±
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Son bir hafta iÃ§erisinde 147 kiÅŸi DEAÅž gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken 25 kiÅŸi tutuklandÄ±
Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda haklarÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lan 103 bin 850 ÅŸÃ¼pheliden 41 bin 326'sÄ± tutuklandÄ±, 902'si ise hala gÃ¶zaltÄ±nda