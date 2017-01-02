14:09, 02 Ocak 2017 Pazartesi

TSK'da 203 general var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerindeÂ (TSK) 203'Ã¼ general ve amiral olmak Ã¼zere 359 bin 273Â askeri personelÂ bulunuyor.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TSK'nÄ±n personel mevcuduna iliÅŸkin bilgi verildi.

Buna gÃ¶re Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 203 general ve amiral, 26 bin 278 subay, 64 bin 999 astsubay, 47 bin 570 uzman erbaÅŸ ile 16 bin 149 sÃ¶zleÅŸmeli er ve erbaÅŸ gÃ¶rev yapÄ±yor.

YÃ¼kÃ¼mlÃ¼ personel mevcudunun 204 bin 74 olduÄŸu Ã¼Ã§ kuvvetteki askeri personelin sayÄ±sÄ± bÃ¶ylelikle 359 bin 273'e ulaÅŸÄ±yor.

Kuvvet komutanlÄ±klarÄ±ndakilerin yanÄ± sÄ±ra Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli sivil memur ve iÅŸÃ§ilerle TSK'nÄ±n personel mevcudu 398 bin 513'e Ã§Ä±kÄ±yor.