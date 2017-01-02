14:21, 02 Ocak 2017 Pazartesi

OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nda sekiz gÃ¶zaltÄ±





OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ± ile ilgili dÃ¼zenlenen operasyonlarda sekiz kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de bir gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ya ilgisi olabileceÄŸi deÄŸerlendirilen 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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