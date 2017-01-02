14:41, 02 Ocak 2017 Pazartesi

DSÄ°'den DiyarbakÄ±r'a 3 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat Acu, kurum tarafÄ±ndan DiyarbakÄ±r'a 2003-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 3 milyar 212 milyon 499 bin 138 lira yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2016'daki yatÄ±rÄ±mlarla toplam tutarÄ±n 3 milyar 379 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Acu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DiyarbakÄ±r'da yapÄ±mÄ± tamamlanan bir barajda 45 milyon metrekÃ¼p su depolandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, 2019 sonuna kadar DiyarbakÄ±r'da tamamlanmasÄ± planlanan 14 baraj ve 6 gÃ¶lette 7 milyar 814 milyon metrekÃ¼p suyun depolanmasÄ±nÄ± hedeflendiklerini aktardÄ±.

TerÃ¶re inat yatÄ±rÄ±mlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, DiyarbakÄ±r'Ä±n barajlarla ihya edileceÄŸini kaydeden Acu, "DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan DiyarbakÄ±r iline 2003-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda gÃ¼nÃ¼mÃ¼z fiyatlarÄ±yla toplam 3 milyar 212 milyon 499 bin 138 lira yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarla DiyarbakÄ±r iline yapÄ±lan toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3 milyar 379 milyona ulaÅŸtÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Acu, kertte Ergani, Kale, Silvan, Ambar, BaÅŸlar ve KuruÃ§ay barajlarÄ±nda inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini anÄ±msatarak, "YÃ¼zde 52'si tamamlanan ve 18 bin 660 dekarlÄ±k sulama alanÄ± bulunan Ergani BarajÄ±'nÄ±n tamamlanmasÄ±yla yÄ±llÄ±k 8,3 milyon lira net gelir artÄ±ÅŸÄ± ve 2 bin 400 kiÅŸilik ek istihdam saÄŸlanacak." bilgisini verdi.

Sulama alanÄ± toplam 139 bin 420 dekar olan ve yÃ¼zde 26'sÄ± tamamlanan Ã‡ermik Kale Projesi Kale BarajÄ±'nÄ±n tamamlanmasÄ±yla 18 bin kiÅŸiye ek istihdam saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llÄ±k net gelir artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da 63 milyon lira olacaÄŸÄ±na deÄŸinen Acu, "Silvan Projesi'nin kilit tesisi olan 175,5 metre yÃ¼ksekliÄŸi ile AtatÃ¼rk BarajÄ±'ndan sonra en bÃ¼yÃ¼k sulama barajÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Silvan BarajÄ±'nda ise 2 milyon 351 bin dekar arazi sulamasÄ± iÃ§in gerekli su depolanacak, aynÄ± zamanda enerji Ã¼retilecek. 160 MW kurulu gÃ¼cÃ¼nde olacak Silvan BarajÄ±'nÄ±n yÃ¼zde 68'i tamamlandÄ±. Projenin bu yÄ±l iÃ§inde bitirilmesi hedefleniyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

- BaÅŸlar BarajÄ±'nÄ±n yÃ¼zde 83'Ã¼ tamamlandÄ±

Acu, sulama alanÄ± 123 bin 250 dekar olan Ambar BarajÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla yÄ±llÄ±k 52 milyar 4 milyon lira net gelir artÄ±ÅŸÄ± ve 16 bin kiÅŸilik ek istihdam saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

BaÅŸlar BarajÄ±nÄ±n sulama alanÄ±nÄ±n ise 38 bin 200 dekar olduÄŸunu belirten Acu, "Ä°ÅŸte yÃ¼zde 83 fiziki gerÃ§ekleÅŸme saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Projenin gerÃ§ekleÅŸmesi ile yÄ±llÄ±k 17 milyon lira net gelir artÄ±ÅŸÄ± ile 5 bin kiÅŸilik ek istihdam saÄŸlanmasÄ± ve 2017 yÄ±lÄ±nda bitirilmesi hedeflenmiÅŸtir. KuruÃ§ay BarajÄ±nÄ±n sulama alanÄ± 50 bin 300 dekar olup, yÃ¼zde 28 fiziki gerÃ§ekleÅŸme saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸin bitim tarihi 18 AralÄ±k 2016'dÄ±r. Projenin gerÃ§ekleÅŸmesi ile yÄ±llÄ±k 22 milyar 5 milyon lira net gelir artÄ±ÅŸÄ± ile 6 bin 500 kiÅŸilik ek istihdam saÄŸlanacaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

- 293 bin 560 dekar tarÄ±m alanÄ± suya kavuÅŸacak

Murat Acu, DiyarbakÄ±r'da 8 baraj ve 6 gÃ¶letin proje ve planlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ettiÄŸini vurgulayarak, bunlardan Ã‡Ã¼ngÃ¼ÅŸ Oyuklu Projesi ile 9 bin 250, DiyarbakÄ±r Dilaver BarajÄ± Projesi ile 35 bin 750, Karacalar BarajÄ± ile 42 bin 450, KÄ±brÄ±s BarajÄ± ile 31 bin 750 dekar zirai alanÄ±n sulanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

BulanÄ±kdere BarajÄ± ile 64 bin 20, DiyarbakÄ±r merkez Kolludere BarajÄ± ile 7 bin, DiyarbakÄ±r-Ã‡Ä±nar DiÅŸlibaÅŸak BarajÄ± ile 2 bin 520, Dibni BarajÄ± ve HES ile 79 bin 860 dekar zirai alanÄ±n sulanmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini aktaran Acu, bu rakamlarla toplam sulanacak zirai alanÄ±n 272 bin 600 dekar olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Acu, proje ve planlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam eden DiyarbakÄ±r Ergani Hendek GÃ¶leti ile 7 bin dekar, DiyarbakÄ±r-Ã‡Ä±nar Karasungur GÃ¶leti ile 2 bin 730 dekar, DiyarbakÄ±r-Ã‡Ä±nar-AlabaÅŸ (Ä°hliyan) GÃ¶leti ile 2 bin 580 dekar, DiyarbakÄ±r-Ã‡Ä±nar SoÄŸansuyu (KÃ¼ÅŸtiyan) GÃ¶leti ile 2 bin 570 dekar, DiyarbakÄ±r Ã‡ermik PÃ¼rkani GÃ¶leti ile 520 dekar ve DiyarbakÄ±r EÄŸil Nida GÃ¶leti ile de 5 bin 560 dekar olmak Ã¼zere toplamda 20 bin 960 dekar zirai alanÄ±n sulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n tÃ¼mÃ¼ne Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Prof. Dr. Veysel EroÄŸluâ€™nun bÃ¼yÃ¼k destek verdiÄŸine dikkat Ã§eken Acu, emeÄŸi geÃ§en personel ve firma Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na da aÃ§Ä±klamada teÅŸekkÃ¼r etti.