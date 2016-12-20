14:48, 02 Ocak 2017 Pazartesi

GÃ¼len'in diÅŸ doktoruna dava aÃ§Ä±ldÄ±





GÃ¼len'in diÅŸ doktoru ve eÅŸi hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fetullah GÃ¼len'in "diÅŸ doktoru"Â olduÄŸu belirlenen Ali Ä°lker BaÅŸtan ile eÅŸi ve ortaÄŸÄ± doktor Esma KuriÅŸ BaÅŸtan hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±. SoruÅŸturma sonucunda hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸÃ¼pheli Ali Ä°lker BaÅŸtan'Ä±n, Ä°stanbul Ã‡engelkÃ¶y'de bulunan Ã–zel Vizyonnet DiÅŸ KliniÄŸi'nin sahibi olduÄŸu, eÅŸi ve ortaÄŸÄ± Esma KuriÅŸ BaÅŸtan'Ä±n da burada doktor olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yer aldÄ±. KliniÄŸin Ã¶rgÃ¼t lehine faaliyetlerde bulunmak amacÄ±yla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len iddianamede, ÅŸÃ¼pheli Ali Ä°lker BaÅŸtan'Ä±n Fetullah GÃ¼len'in diÅŸ doktoru olduÄŸu ve sÃ¼rekli Amerika'ya gittiÄŸi kaydedildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda her iki ÅŸÃ¼phelinin de tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi. BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar'Ä±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilen iddianame, mahkemece kabul edildi. Ä°lk duruÅŸmanÄ±n 16 Åžubat'ta Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±nda yapÄ±lmasÄ±na karar veren heyet, ÅŸÃ¼pheli Esma KuriÅŸ BaÅŸtan'Ä±n da tahliyesine hÃ¼kmetti.

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