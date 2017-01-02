14:51, 02 Ocak 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan, KKTC BaÅŸbakanÄ± Ã–zgÃ¼rgÃ¼n'Ã¼ kabul etti





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KKTC BaÅŸbakanÄ± Ã–zgÃ¼rgÃ¼n'Ã¼ kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) BaÅŸbakanÄ± HÃ¼seyinÂ Ã–zgÃ¼rgÃ¼n'Ã¼ kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, 45 dakika sÃ¼rdÃ¼.

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