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15:24, 02 Ocak 2017 Pazartesi
DÄ±ÅŸ Politika
14:51, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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ErdoÄŸan, KKTC BaÅŸbakanÄ± Ã–zgÃ¼rgÃ¼n'Ã¼ kabul etti
ErdoÄŸan, KKTC BaÅŸbakanÄ± Ã–zgÃ¼rgÃ¼n'Ã¼ kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KKTC BaÅŸbakanÄ± Ã–zgÃ¼rgÃ¼n'Ã¼ kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) BaÅŸbakanÄ± HÃ¼seyinÂ Ã–zgÃ¼rgÃ¼n'Ã¼ kabul etti.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, 45 dakika sÃ¼rdÃ¼.



Ä°lgili Konular cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n
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