Yeni Özbek liderden ilim adamlarına hibe

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan yeni Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev ülkenin önde gelen bilim adamlarının temsilcileri ile 2016'nın son gününde bir araya geldi. Toplantı sonunda katılımcılara Şevket Mirziyayev’in yeni yıl hediyesi olarak biner dolar hibe dağıtıldığı bildirildi.
UzA ajansının bildirdiğine göre, toplantıya hükümet üyeleri, bakanlıklar ve devlet kurumlarının yöneticileri, kamu kurumları, ticari bankalar, yanı sıra Bilimler Akademisi üyeleri, ülke genelinde yükseköğretim kurumlarını önde gelen rektörleri katıldı.
Cumhurbaşkanı Mirziyayev toplantıda ülkedeki "ilmi çalışmalar, yeni buluşlar ve icatların önemli ama o kadar da zor süreç olduğunu” söyledi. Bu nedenle ilim alanında çalışanların destek ve teşvike ihtiyaçları olduğunu bildirdi.
Özbek lider modern deneysel üretim, tasarım ve teknolojik kuruluşların oluşturulması ve yüksek teknoloji ürünlerinin tanıtımı için yeni bilim ve araştırma merkezlerinin kurulacağını da sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Mirziyayev ülke dışında eğitim gören talebeler ve araştırmacıların destekleneceğini ifade etti.
İslam Kerimov’un 25 yıllık baskı siyaseti sonucu birçok ilim adamının Özbekistan’dan yurt dışına kaçtığı biliniyor.
Suriye'de ateşkes sürecinde yürütülecek müzakerelerin Astana'da yapılması kararının ardından Kazakistan hükümeti destek ile ilgili resmi açıklama yaptı
Hindistan'ın yeni bir uzun mesafeli nükleer güdümlü füze denediği bildirildi
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Ceo Cezaevi'ne düzenlenen silahlı saldırının "İran destekli" olduğunu ileri sürdü
Yeni Özbek lider yılbaşı öncesi tanınmış ilim adamlarına biner dolar dağıttı
Azerbaycan, Ermeni güçlerin Karabağ'da ateşkesi 35 kez ihlal ettiğini açıkladı
Mogadişu Havalimanı yakınındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti
İran, biriken borcundan dolayı Irak'a verdiği elektriği kesti
Esed rejimi ve destekçilerinin ateşkes ihlalleri, Halep'ten sonra odaklandıkları Şam'daki Barada Vadisi'nde yoğunlaştı
Fransa Cumhurbaşkanı, IŞİD ile savaşan Fransız askerlerini ziyaret etmek ve Iraklı yetkililerle görüşme yapmak için Bağdat’a gitti
Bağdat'ta Sadr City'de araçla yapılan bombalı saldırıda en az 33 kişi öldü
Yemen'de geçici başkent Aden'deki santrallere yakıt temin edilmediği takdirde kentin elektriği tamamen kesilecek
Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara uygulanan işkencenin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine hükümet görüntüleri soruşturacağını açıkladı
Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmeleriNde hükümetin Başmüzakerecisi Restrepo, müzakerelerin başlaması için örgütün, elindeki eski Kongre üyesi Odin Sanchez'i serbest bırakması gerektiğini söyledi
Burundi'de Su ve Çevre Bakanı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Çin'de hava kirliliğinin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi, otoyollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı