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14:51, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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Yeni Özbek liderden ilim adamlarına hibe
Yeni Özbek liderden ilim adamlarına hibe

Yeni Özbek lider yılbaşı öncesi tanınmış ilim adamlarına biner dolar dağıttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan yeni Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev ülkenin önde gelen bilim adamlarının temsilcileri ile 2016'nın son gününde bir araya geldi. Toplantı sonunda katılımcılara Şevket Mirziyayev’in yeni yıl hediyesi olarak biner dolar hibe dağıtıldığı bildirildi.

UzA ajansının bildirdiğine göre, toplantıya hükümet üyeleri, bakanlıklar ve devlet kurumlarının yöneticileri, kamu kurumları, ticari bankalar, yanı sıra Bilimler Akademisi üyeleri, ülke genelinde yükseköğretim kurumlarını önde gelen rektörleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Mirziyayev toplantıda ülkedeki "ilmi çalışmalar, yeni buluşlar ve icatların önemli ama o kadar da zor süreç olduğunu” söyledi. Bu nedenle ilim alanında çalışanların destek ve teşvike ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

Özbek lider modern deneysel üretim, tasarım ve teknolojik kuruluşların oluşturulması ve yüksek teknoloji ürünlerinin tanıtımı için yeni bilim ve araştırma merkezlerinin kurulacağını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Mirziyayev ülke dışında eğitim gören talebeler ve araştırmacıların destekleneceğini ifade etti.

İslam Kerimov’un 25 yıllık baskı siyaseti sonucu birçok ilim adamının Özbekistan’dan yurt dışına kaçtığı biliniyor.



İlgili Konular Özbekistan
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