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15:24, 02 Ocak 2017 Pazartesi
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14:59, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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Bahreyn cezaevi firarÄ±nda Ä°ran'Ä± suÃ§luyor
Bahreyn cezaevi firarÄ±nda Ä°ran'Ä± suÃ§luyor

Bahreyn Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ceo Cezaevi'ne dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n "Ä°ran destekli" olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bahreyn, Ã¼lkenin gÃ¼neyindekiÂ Ceo Cezaevi'ne dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n "Ä°ran destekli" olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Bahreyn Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Irak'ta yayÄ±n yapan Ä°ran'Ä±n finanse ettiÄŸi "Ehli Beyt" adlÄ± televizyon kanalÄ±nÄ±n cezaevine dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± "baÅŸarÄ±lÄ± bir eylem" olarak nitelendirdiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "Bu durum, Ä°ran'Ä±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla doÄŸrudan baÄŸlantÄ±sÄ± ve desteÄŸi olduÄŸunu, Bahreyn'in iÃ§iÅŸlerine mÃ¼dahaledeki Ä±srarÄ±nÄ± ortaya koyuyor." denildi.

Ceo Cezaevi'ne dÃ¼n dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bir polis hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, Ã§atÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda terÃ¶r suÃ§lusu 10 mahkum firar etmiÅŸti.

Ä°RAN'LA DÄ°PLOMATÄ°K Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° GEÃ‡EN YIL KESMÄ°ÅžTÄ°

Bahreyn, yakÄ±n mÃ¼ttefiki Suudi Arabistan'Ä±n geÃ§en yÄ±l Tahran yÃ¶netimiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerilimin ardÄ±ndan Ä°ran'la diplomatik iliÅŸkileri kestiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Suudi Arabistan'Ä±n Ocak 2016 baÅŸlarÄ±nda aralarÄ±nda Åžii din adamÄ± Nimr el-Nimr'in de bulunduÄŸu 47 kiÅŸiyi idam etmesi Ä°ran ile gerilime neden olmuÅŸ, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°ran'daki bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve konsolosluk binalarÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n akabinde Riyad yÃ¶netimi Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesmiÅŸti.

Bahreyn daha Ã¶nce de Ä°ran'Ä± "Ã¼lkenin iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸmak ve muhalif Åžiileri desteklemek" ile suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Bahreyn iran
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