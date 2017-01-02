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15:24, 02 Ocak 2017 Pazartesi
Asya
15:08, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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Hindistan'dan yeni bir uzun menzilli fÃ¼ze denemesi
Hindistan'dan yeni bir uzun menzilli fÃ¼ze denemesi

Hindistan'Ä±n yeni bir uzun mesafeli nÃ¼kleer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze denediÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan'Ä±n yeni birÂ uzun mesafeli nÃ¼kleerÂ gÃ¼dÃ¼mlÃ¼Â fÃ¼ze denediÄŸiÂ bildirildi.

Devlete ait All India Radyosu'nda yer alan habere gÃ¶re, Hindistan Savunma AraÅŸtÄ±rma GeliÅŸtirme Kurumu (DRDO) tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen "Agni-IV" fÃ¼zesi, Odisha eyaleti aÃ§Ä±klarÄ±ndaki AbdÃ¼l Kalam AdasÄ±'ndan yerel saatle 11.50'de fÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Hint haber ajansÄ± PTI, son teknoloji Ã¼rÃ¼nÃ¼ donanÄ±mlara sahip ve havada kendi yÃ¶rÃ¼ngesini dÃ¼zeltebilen fÃ¼zenin 1 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki nÃ¼kleer baÅŸlÄ±ÄŸÄ± 4 bin kilometre mesafeye fÄ±rlatabildiÄŸini duyurdu.

Ajans, DRDO yetkililerinin, fÃ¼zenin hem lazer yÃ¶nlendirmesine hem de kendiliÄŸinden yÃ¶nelime olanak veren iki basamaklÄ± bir isabet donanÄ±mÄ±na sahip olduÄŸunu belirttiÄŸini aktardÄ±.

HÄ°NDÄ°STAN GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z YIL MART VE EKÄ°M'DE DE FÃœZE DENEMELERÄ° YAPMIÅžTI

Hindistan, 26 Ekim'de de 5 bin kilometre menzilli Agni-V fÃ¼zesini baÅŸarÄ±yla denemiÅŸti.

Mart ayÄ±nda da 15 metre uzunluÄŸunda ve 12 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki, 700 kilometre menzilli nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k takÄ±labilen Agni-I fÃ¼zesi tatbikat amacÄ±yla fÄ±rlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan Amerikan Bilim AdamlarÄ± Federasyonu (FAS), 2016 raporunda, 100'den fazla nÃ¼kleer silaha sahip Hindistan'Ä±n, Agni-II, Agni-III, Agni-IV ve Agni-V balistik fÃ¼zeleriyle de test atÄ±ÅŸlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekmiÅŸti.



Ä°lgili Konular hindistan
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