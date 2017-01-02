15:08, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Hindistan'dan yeni bir uzun menzilli fÃ¼ze denemesi





Hindistan'Ä±n yeni bir uzun mesafeli nÃ¼kleer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze denediÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'Ä±n yeni birÂ uzun mesafeli nÃ¼kleerÂ gÃ¼dÃ¼mlÃ¼Â fÃ¼ze denediÄŸiÂ bildirildi. Devlete ait All India Radyosu'nda yer alan habere gÃ¶re, Hindistan Savunma AraÅŸtÄ±rma GeliÅŸtirme Kurumu (DRDO) tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen "Agni-IV" fÃ¼zesi, Odisha eyaleti aÃ§Ä±klarÄ±ndaki AbdÃ¼l Kalam AdasÄ±'ndan yerel saatle 11.50'de fÄ±rlatÄ±ldÄ±. Hint haber ajansÄ± PTI, son teknoloji Ã¼rÃ¼nÃ¼ donanÄ±mlara sahip ve havada kendi yÃ¶rÃ¼ngesini dÃ¼zeltebilen fÃ¼zenin 1 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki nÃ¼kleer baÅŸlÄ±ÄŸÄ± 4 bin kilometre mesafeye fÄ±rlatabildiÄŸini duyurdu. Ajans, DRDO yetkililerinin, fÃ¼zenin hem lazer yÃ¶nlendirmesine hem de kendiliÄŸinden yÃ¶nelime olanak veren iki basamaklÄ± bir isabet donanÄ±mÄ±na sahip olduÄŸunu belirttiÄŸini aktardÄ±. HÄ°NDÄ°STAN GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z YIL MART VE EKÄ°M'DE DE FÃœZE DENEMELERÄ° YAPMIÅžTI Hindistan, 26 Ekim'de de 5 bin kilometre menzilli Agni-V fÃ¼zesini baÅŸarÄ±yla denemiÅŸti. Mart ayÄ±nda da 15 metre uzunluÄŸunda ve 12 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki, 700 kilometre menzilli nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k takÄ±labilen Agni-I fÃ¼zesi tatbikat amacÄ±yla fÄ±rlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–te yandan Amerikan Bilim AdamlarÄ± Federasyonu (FAS), 2016 raporunda, 100'den fazla nÃ¼kleer silaha sahip Hindistan'Ä±n, Agni-II, Agni-III, Agni-IV ve Agni-V balistik fÃ¼zeleriyle de test atÄ±ÅŸlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekmiÅŸti.

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