15:08, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Kazakistan'dan Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Cumhuriyeti DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Suriye'de ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± Ã¼zerinde bir aÃ§Ä±klama yaparak Ã¼lkenin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ortaya koydu.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, â€œBiz Suriye Arap Cumhuriyetinde hÃ¼kÃ¼metin ve silahlÄ± muhalefetin Rusya Federasyonu ve TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin garantÃ¶r olduÄŸu barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini baÅŸlatmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz." denildi.

AÃ§Ä±klamada, "Kazakistan hÃ¼kÃ¼meti olarak Suriye hÃ¼kÃ¼meti ve silahlÄ± muhalefet arasÄ±nda ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ±, AteÅŸkes rejimini kontrol etmek iÃ§in toplu Ã¶nlemler ve Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerine baÅŸlatÄ±lmasÄ± konularÄ±nda Ã¼Ã§ belgenin imzalanmasÄ±nÄ± Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in esas olacaÄŸÄ±nÄ± bildiriyoruz. Astanaâ€™da yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve Arap Devletleri BirliÄŸi Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura tarafÄ±ndan desteklenmesi Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlÄ± sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¶zellikle Ã¶nemli. Bu baÄŸlamda Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayevâ€™in Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini Astanaâ€™da yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin davetini yeniliyoruz. Biz bu toplantÄ±nÄ±n planlÄ± ateÅŸkes durumunda gerÃ§ekleÅŸebileceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ndeyiz. Biz bu son anlaÅŸmanÄ±n Suriye'de BM GÃ¼venlik Konseyi 2254 (2015) KararÄ± uyarÄ±nca tam bir siyasi sÃ¼reci devamÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± umuyoruz.Â Kazakistan ayrÄ±ca 1 Ocak 2017 dÃ¶neminden baÅŸlayarak BM GÃ¼venlik Konseyi geÃ§ici Ã¼yesi olarak uluslararasÄ± toplumun Suriye krizine Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abalarÄ±na katkÄ±da bulunmaya hazÄ±rdÄ±r." denildi.

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