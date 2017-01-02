15:25, 02 Ocak 2017 Pazartesi

TCDD Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n maaÅŸ promosyonu belli oldu





YaklaÅŸÄ±k 26 bin TCDD Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 3 yÄ±l iÃ§in bir defada Ã¶denmek ÅŸartÄ±yla bin 600 TÃ¼rk lirasÄ± maaÅŸ promosyonu alacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ± (TCDD) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± bin 600 lira maaÅŸ promosyonu alacak. UlaÅŸtÄ±rma Memur-Sen'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TCDD merkez ve taÅŸra teÅŸkilatÄ±nÄ± oluÅŸturan tÃ¼m birimleri ilgilendiren banka maaÅŸ promosyonu ihalesi sonuÃ§landÄ±. Ä°hale komisyonlarÄ±na, TCDD Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Murat Kavak, UlaÅŸtÄ±rma Memur-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Can Cankesen, Demiryolu Ä°ÅŸ Genel Sekreteri HÃ¼seyin Kaya, UlaÅŸtÄ±rma Memur-Sen Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Ä°brahim Uslu, Kenan Ã‡alÄ±ÅŸkan ve VakÄ±fbank temsilcileri katÄ±ldÄ±. VakÄ±fbank tarafÄ±ndan kazanÄ±lan ihaleye gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 26 bin TCDD Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 3 yÄ±l iÃ§in bir defada Ã¶denmek ÅŸartÄ±yla bin 600 TÃ¼rk lirasÄ± maaÅŸ promosyonu alacak. Promosyon Ã¶demesi anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼nden itibaren 7 gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n hesabÄ±na yatÄ±rÄ±lacak. Â

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