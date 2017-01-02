15:35, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Ã–zel sektÃ¶rÃ¼n en fazla BirleÅŸik KrallÄ±k'a borcu var





TÃ¼rk Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n kÄ±sa ve uzun vadeli dÄ±ÅŸ borcu, geÃ§en yÄ±l ekim sonu itibarÄ±yla 224 milyar dolarÄ± aÅŸarken, 33 milyar dolar borÃ§ alacaÄŸÄ±yla BirleÅŸik KrallÄ±k ilk sÄ±rada yer aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkÂ Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n kÄ±sa ve uzun vadeli dÄ±ÅŸ borcu, geÃ§en yÄ±l ekim sonu itibarÄ±yla 224 milyar dolarÄ± aÅŸarken, bunun 130 milyar dolarÄ± Avrupa'dan alÄ±nanÂ borÃ§lardan oluÅŸtu. 33 milyar dolarlÄ±k borÃ§ bulunan Ä°ngiltere, Galler, Ä°skoÃ§ya ve Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸuÂ BirleÅŸik KrallÄ±kÂ ise bu alanda ilk sÄ±rada yer aldÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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