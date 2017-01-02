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15:29, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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Rusya'da 'Anneye küfüre' para cezası istendi
Rusya'da 'Anneye küfüre' para cezası istendi

Rus Ortodoks Kilisesi halka açık yerlerde annelere hakaret edenlere para cezası verilmesini teklif etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rus Ortodoks kilisesi Dış İlişkiler bölümü müdürü Hilarion Volokolamsk, halka açık yerlerde müstehcen dil kullanımı için idari para cezaları yapılmasını önerdi.

Hilarion Volokolamsk Rusya-24 TV kanalında yaptığı "Kilise ve Dünya" programında konun ile ilgili talebini dile getirdi. "Ben küfürlü dil kullanılması konusunda devletin müdahalesi ve hatta yasama çözümlerinin gerektiğini teklif etmek isterim” dedi.

Patriarchia.ru sayfası Hilarion Volokolamsk’ın "Ben, örneğin, insanların annelere küfür eden sözleri için cezalandırmasını istiyorum. Bu tedbir onları bu kötü davranışlarından vazgeçireceği düşüncesindeyim” sözlerine yer verdi.

 

 



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