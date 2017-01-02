Rusya'da 'Anneye küfüre' para cezası istendi

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Rus Ortodoks kilisesi Dış İlişkiler bölümü müdürü Hilarion Volokolamsk, halka açık yerlerde müstehcen dil kullanımı için idari para cezaları yapılmasını önerdi.
Hilarion Volokolamsk Rusya-24 TV kanalında yaptığı "Kilise ve Dünya" programında konun ile ilgili talebini dile getirdi. "Ben küfürlü dil kullanılması konusunda devletin müdahalesi ve hatta yasama çözümlerinin gerektiğini teklif etmek isterim” dedi.
Patriarchia.ru sayfası Hilarion Volokolamsk’ın "Ben, örneğin, insanların annelere küfür eden sözleri için cezalandırmasını istiyorum. Bu tedbir onları bu kötü davranışlarından vazgeçireceği düşüncesindeyim” sözlerine yer verdi.
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