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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:42, 02 Ocak 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
15:40, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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Bakanlar Kurulu ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±
Bakanlar Kurulu ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bakanlar Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki toplantÄ±, saat 15.20'de baÅŸladÄ±.



Ä°lgili Konular Bakanlar kurulu
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