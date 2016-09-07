15:40, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Bakanlar Kurulu ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki toplantÄ±, saat 15.20'de baÅŸladÄ±.

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