Bakanlar Kurulu ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bakanlar Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki toplantÄ±, saat 15.20'de baÅŸladÄ±.
OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ±na benzetilen bir kiÅŸinin deniz otobÃ¼sÃ¼nden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiÄŸi ihbarÄ±, polisi harekete geÃ§irdi
Kilis'te askeri araÃ§ ÅŸarampole devrildi. Kazada 2 asker yaralandÄ±
Meteoroloji, Antalya ve MuÄŸla'nÄ±n bazÄ± ilÃ§eleri iÃ§in saÄŸanak ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
76 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianame, 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi
Ä°ngiliz gazetelerindeki bazÄ± makalelerde BatÄ±â€™ya DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde TÃ¼rkiyeâ€™nin yanÄ±nda yer almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
YÃ–K, kapatÄ±lan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin yeni okullarÄ±na Ã¶deyecekleri Ã¼cretlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±
TÃ¼rk Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n kÄ±sa ve uzun vadeli dÄ±ÅŸ borcu, geÃ§en yÄ±l ekim sonu itibarÄ±yla 224 milyar dolarÄ± aÅŸarken, 33 milyar dolar borÃ§ alacaÄŸÄ±yla BirleÅŸik KrallÄ±k ilk sÄ±rada yer aldÄ±
YaklaÅŸÄ±k 26 bin TCDD Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 3 yÄ±l iÃ§in bir defada Ã¶denmek ÅŸartÄ±yla bin 600 TÃ¼rk lirasÄ± maaÅŸ promosyonu alacak.
Ã–SYM tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen e-YDS 2017/1 baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KKTC BaÅŸbakanÄ± Ã–zgÃ¼rgÃ¼n'Ã¼ kabul etti
GÃ¼len'in diÅŸ doktoru ve eÅŸi hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Acu, "DiyarbakÄ±r'a 2003-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda gÃ¼nÃ¼mÃ¼z fiyatlarÄ±yla toplam 3 milyar 212 milyon 499 bin 138 lira yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarla DiyarbakÄ±r iline yapÄ±lan toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3 milyar 379 milyona ulaÅŸtÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ± ile ilgili dÃ¼zenlenen operasyonlarda sekiz kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde 203'Ã¼ general ve amiral olmak Ã¼zere 359 bin 273 askeri personelin bulunduÄŸu bildirildi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 16 bin personel alÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu