GÃ¼ncelleme: 18:00, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde saat 15.20'de baÅŸlayan toplantÄ± az Ã¶nce sona erdi. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ'un aÃ§Ä±klama yapmasÄ± bekleniyor.

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