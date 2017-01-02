YÃ–K'ten Ã¶ÄŸrenim Ã¼cretlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–SYM tarafÄ±ndan 667 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK)Â uyarÄ±nca diÄŸer yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸtirilen ve kayÄ±t yaptÄ±ran, derslerini tamamlamÄ±ÅŸ ve tez aÅŸamasÄ±nda olan lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler ile lisansÃ¼stÃ¼ yabancÄ± uyruklu Ã¶ÄŸrenciler, yÄ±llÄ±k Ã¶ÄŸrenim Ã¼cretlerinin yarÄ±sÄ±nÄ± Ã¶deyecek.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan (YÃ–K) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â KHK gereÄŸinceÂ kapatÄ±lan vakÄ±f yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda kayÄ±tlÄ± Ã¶ÄŸrencilerden diÄŸer yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na kayÄ±t yaptÄ±ranlarÄ±n, 2016-2017 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim dÃ¶neminde Ã¶deyecekleri Ã¼cretlerin belirlenmesi ve Ã¶denmesine iliÅŸkin sÃ¼reÃ§ hakkÄ±nda bilgi verildi.
Buna gÃ¶re, 667 SayÄ±lÄ± KHK ile kapatÄ±lan vakÄ±f yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda kayÄ±tlÄ± Ã¶ÄŸrencilerdenÂ diÄŸer yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸen yÃ¼ksek lisans ve doktora Ã¶ÄŸrencileri, kayÄ±tlÄ± olduklarÄ± eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda Ã¼niversiteye kabul edildiklerine dair kanÄ±tlayÄ±cÄ± belgeleri varsa yerleÅŸtirildikleri Ã¼niversiteye ibraz edecek.
Bu belgelerde lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim Ã¼cretinin belirlenmesine iliÅŸkin bilginin yer almÄ±ÅŸ olmasÄ± Ã¼niversiteler tarafÄ±ndan aranacak.Â Bu kapsamda tez Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± dahil belirlenmiÅŸ Ã¶ÄŸrenim Ã¼cretlerine ya da AKTS kredisi/ders baÅŸÄ±na hesaplanan Ã¶ÄŸrenim Ã¼cretlerine, AÄŸustos 2016 dÃ¶nemi TÃœFE artÄ±ÅŸ oranÄ±nÄ±n (yÃ¼zde 8,05) uygulanmasÄ± sonucu bulunan Ã¶ÄŸrenim Ã¼creti Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan Ã¶denecek. Bu uygulamaÂ lisansÃ¼stÃ¼ yabancÄ± uyruklu Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in de geÃ§erli olacak.
Derslerini tamamlamÄ±ÅŸ ve tez aÅŸamasÄ±nda olan lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler ile lisansÃ¼stÃ¼ yabancÄ± uyruklu Ã¶ÄŸrenciler, yÄ±llÄ±k Ã¶ÄŸrenim Ã¼cretlerinin yarÄ±sÄ±nÄ± Ã¶deyecek.
667 SayÄ±lÄ± KHK ile kapatÄ±lan vakÄ±f yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan diÄŸer yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸen yabancÄ± uyruklu Ã¶n lisans, lisans ve lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrencileri, kayÄ±tlÄ± olduklarÄ± eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda Ã¼niversiteye kabul edildiklerine dair kanÄ±tlayÄ±cÄ± belgeleri yerleÅŸtirildikleri Ã¼niversiteye ibraz edecek.
Bu belgelerde Ã¶n lisans, lisans ve lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenim Ã¼cretinin belirlenmesine iliÅŸkin bilginin yer almÄ±ÅŸ olmasÄ± Ã¼niversiteler tarafÄ±ndan aranacak. SÃ¶z konusu belgelerde Ã¶ÄŸrenim Ã¼cretinin dÃ¶viz cinsinden belirlenmiÅŸ olmasÄ± halinde, bu Ã¶ÄŸrenciler yerleÅŸtirildikleri Ã¼niversiteye Ã¶deme yaptÄ±klarÄ± tarihteki TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± dÃ¶viz alÄ±ÅŸ kurunu dikkate alarak, TÃ¼rk lirasÄ± cinsinden hesaplanan Ã¶ÄŸrenim Ã¼cretlerini Ã¶deyecek.Â Bu Ã¼cretlere TÃœÄ°K tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan AÄŸustos 2016 dÃ¶nemi TÃœFE artÄ±ÅŸ oranÄ± uygulanmayacak.
KHK ile kapatÄ±lan vakÄ±f yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan diÄŸer yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸen Ã¶ÄŸrencilerin Ã¶ÄŸrenim Ã¼cretlerinin taksitler halinde Ã¶denmesine iliÅŸkinÂ ilgi sayÄ±lÄ± yazÄ±da yer alan hÃ¼kÃ¼mler, bu aÃ§Ä±klamalar kapsamÄ±nda olan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in de geÃ§erli olacak.
AyrÄ±ca, YÃ–K'Ã¼n internet sitesindenÂ "667 KHK UyarÄ±nca KayÄ±t YaptÄ±ran Ã–ÄŸrencilerin 2016-2017 EÄŸitim Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± Ã–ÄŸrenim Ãœcretleri" ve "667 KHK UyarÄ±nca KayÄ±t YaptÄ±ran LisansÃ¼stÃ¼ Ã–ÄŸrencilerin 2016-2017 EÄŸitim Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± Ã–ÄŸrenim Ãœcretleri"ne ulaÅŸÄ±labilecek.
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