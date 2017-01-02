Kazakistan BMGK üyesi ilk Orta Asya ülkesi oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan 1 Ocaktan itibaren 2017-2018 yıl döneminde BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak göreve başladı.
Kazakistan BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan ilk Orta Asya ülkesi oldu. 28 Haziran 2016'da BM Genel Kurulu Kazakistan’ı 2017-2018 yıl için Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçmişti. Oylamada 193 ülkeden 138'i Kazakistan'a oy vermişti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev seçimden sonra yaptığı konuşmada 'Uluslararası ilişkilerde zor bir dönem olacağı' vurgusu yapmış ve ülkesinin bundan sonraki dönemde bu zorlukları aşmak için elinden geleceğini yapacağını söylemişti.
Nazarbayev, "Uzun süredir devam eden çatışmaların yanı sıra dünya, benzeri görülmemiş yeni güvenlik tehditleri ile karşı karşıyadır. Biz küresel sorunların istikrara kavuşması ve dünya güvenliği için çözüm arayışlarında önemli katkı yapmayı umuyoruz”demişti.
Nazarbayev, Kazakistan’ın 2015 yılında BM Genel Kurulu 70. oturumda gündeme getirdiği anti-terör girişimlerinin desteklenmesi için çalışacaklarını bildirmiş ve ülkesinin aynı zamanda su, enerji ve gıda güvenliği gibi konularının çözümüne ivme verecek yeni girişimlerde bulunacağını söylemişti.
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