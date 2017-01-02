16:24, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Malatya'da darbe iddianamesi kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimiyle ilgili tutuklanan eski 2. Ordu KomutanÄ± Orgeneral Adem Huduti ile bazÄ± generaller, subay ve astsubaylar ile erlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 76 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame Malatya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± ErgÃ¼l YÄ±lmaz ve BaÅŸsavcÄ± Vekili Mehmet Badem tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 165 sayfalÄ±k iddianamede, eski 2. Ordu KomutanÄ± Orgeneral Huduti bir numaralÄ± ÅŸÃ¼pheli olarak yer alÄ±yor.

Ä°ddianamede, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± Komuta Kademesini oluÅŸturan eski 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Avni Angun, eski 2. Ordu Harekat Destek YarbaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Zeki KarataÅŸ, eski 2. Ordu Ä°dari Kurmay YarbaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Mustafa Serdar Sevgili, eski 2. Ordu'da gÃ¶revli TuÄŸgeneral Ersin YÄ±ldÄ±rÄ±m, eski 7. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Emin AyÄ±k ile subay, astsubay ve erlerden oluÅŸan 76 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda suÃ§lamalar bulunuluyor.

Ä°ddianamede, haklarÄ±nda, "FETÃ–-PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak, cebir ve ÅŸiddet kullanarak, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek, cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek, cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek ve mala zarar vermek" suÃ§lamalarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phelilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± bilgisine de yer verildi.

Ä°ddianamenin kabulÃ¼ne karar veren mahkeme heyeti, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde tensip hazÄ±rlayarak duruÅŸma gÃ¼nÃ¼ belirleyecek.