Tayland'da bu yÄ±l da seÃ§im yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tayland'da cunta yÃ¶netimi, MayÄ±s 2014 darbesinden bu yana sÃ¼rekli ertelenen seÃ§imlerin bÃ¼yÃ¼k bir olasÄ±lÄ±kla bu yÄ±l da yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Tayland Ulusal Yasama Meclisi Ã¼yesi Somjet Boonthanom, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, askeri yÃ¶netimin bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imleri ertelediÄŸini belirtti.
Boonthanom, gerekli mevzuatÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in 15 aya ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ±, seÃ§imlerin de bu nedenle ertelendiÄŸini ifade ederek "SeÃ§imler muhtemelen 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ya da haziran ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek." dedi.
Tayland'da anayasa 22 MayÄ±s 2014'te yapÄ±lan askeri darbe sonrasÄ± askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸ, cunta yÃ¶netiminin lideri ve BaÅŸbakan Prayut Ã‡an-oÃ§a, genel seÃ§imlerin 2015 sonunda yapÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ vermiÅŸti.
Darbe yÃ¶netiminin taslak anayasayÄ± referanduma gÃ¶tÃ¼rme kararÄ±, 2015'te yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imlerin ertelenmesine neden olmuÅŸtu.
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