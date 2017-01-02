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17:42, 02 Ocak 2017 Pazartesi
Asya
16:50, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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Tayland'da bu yÄ±l da seÃ§im yok
Tayland'da bu yÄ±l da seÃ§im yok

Tayland'da Cunta yÃ¶netimi seÃ§imleri bir kez daha erteledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tayland'da cunta yÃ¶netimi, MayÄ±s 2014 darbesinden bu yana sÃ¼rekli ertelenen seÃ§imlerin bÃ¼yÃ¼k bir olasÄ±lÄ±kla bu yÄ±l da yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Tayland Ulusal Yasama Meclisi Ã¼yesi Somjet Boonthanom, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, askeri yÃ¶netimin bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imleri ertelediÄŸini belirtti.

Boonthanom, gerekli mevzuatÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in 15 aya ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ±, seÃ§imlerin de bu nedenle ertelendiÄŸini ifade ederek "SeÃ§imler muhtemelen 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ya da haziran ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek." dedi.

Tayland'da anayasa 22 MayÄ±s 2014'te yapÄ±lan askeri darbe sonrasÄ± askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸ, cunta yÃ¶netiminin lideri ve BaÅŸbakan Prayut Ã‡an-oÃ§a, genel seÃ§imlerin 2015 sonunda yapÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ vermiÅŸti.

Darbe yÃ¶netiminin taslak anayasayÄ± referanduma gÃ¶tÃ¼rme kararÄ±, 2015'te yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imlerin ertelenmesine neden olmuÅŸtu.

Tayland'da 70 yÄ±ldÄ±r tahtta bulunan Kral Bhumibol Adulyadej, 13 Ekim'de akciÄŸer enfeksiyonu ve bÃ¶brek yetmezliÄŸi nedeniyle tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.



Ä°lgili Konular tayland anayasa
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