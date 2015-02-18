Güncelleme: 16:36, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Dergilerin ocak sayıları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fikir, sanat ve edebiyat dergilerinin Ocak sayıları çıktı. Umran, Türk Edebiyatı ve Yolcu dergilerinin Ocak 2017'de yayımlanan sayılarının içerikleri şöyle:

UMRAN DERGİSİ

Umran dergisinin Ocak 2017 tarihli 269. sayısı çıktı. Umran Dergisi’nin İslam Dünyasının Sorunları başlığı ile hazırlanan bu sayısında:

“İslâm Dünyasının Sorunları & Mesiyanik İnançlar, Müslümanların Arınması ve Kültürel Politikalar” manşetiyle çıkan dergide yer alan bazı yazılar ve yazarlar şu şekilde:

Mesiyani Düşünce Kirliliği ve Akidenin Arındırılması - Mustafa Aydın

Şer İttifakı “Hayır Diyebilen Bir Türkiye” İstemiyor - Burhanettin Can

Kazası Olmayan Bir Süreç Yaşıyoruz! - Cevat Özkaya

Sanat ve Sinema Yoluyla İletişimde İslâm Dünyası’nın Zaafları - Yıldız Ramazanoğlu

“Esed Rejimini Koruyan ‘Emperyalist Güçlerin’ Kendisi” - Yasin El-Hac Salih

başlıklı yazılar yer alıyor

TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ

Türk Edebiyatı dergisinin Ocak 2017 tarihli 519. sayısı çıktı.

2017 yılının ilk sayısı Necati Kanter’in Kopuk adlı hikâyesiyle başlıyor. Anadolu’da bir tuhaf kabadayının hikâyesi. Onu Metin Çalışkan’ın hikâyesi takip ediyor: Anlamını Yitirmiş Kelimeler İstasyonu… Bir kent hikâyesi. Hikâyecinin kentin gürültüsü ve kalabalığı içinde kelimelerle ilişkisini anlatıyor.

İki hikâyeyi iki şiir takip ediyor. Bülend Tokgöz ve Muhammed Hüküm, şiirlerinde Beşiktaş’taki alçak saldırıyı merkeze alıyorlar.

Derginin yazı işleri müdiresi Funda Özsoy Erdoğan, yeni yılın ilk günlerinde yeni romanıyla buluşacağımız İskender Pala ile söyleşiyor. Söyleşi, yeni kitap Karun ve Anarşist özelinde olmakla beraber, Pala’nın yazarlık sürecini de ele alıyor.

Dergi, 519. sayısında, vefatının üzerinden tam doksan sene geçen Türk edebiyatının en cesur kalemlerinden biri olan Süleyman Nazif’e yer veriyor. İlk yazı merhumun İstanbul’un işgali üzerine 9 Şubat 1919’da kaleme aldığı Kara Bir Gün. İbrahim Öztürkçü, merhumun bilinmeyen bir yönüne ışık tutuyor ve Süleyman Nazif’in hangi takımı tuttuğunu açıklıyor. Onu takip eden yazıda Tahsin Yıldırım, Süleyman Nazif’in neden II. Mahmud Türbesi’ne gömülemediğini anlatıyor. Derginin genel yayın yönetmeni Bahtiyar Aslan ise Nazif’in Firak-ı Irak adlı eserini millî romantizm açısından ele alıyor.

İbrahim Şahin, Tanpınar’la ilgili yazılarına devam ediyor: Aynadaki Tanpınar: Kendimle Baş Başa… Bu yazıyı Caner Çaylak’ın Devlet Dairesi isimli hikayesi takip ediyor. Çaylak, hikâyesinde bir Kuzey Irak gazisinin dramını ele alıyor. Bir diğer hikaye ise Aydın Akdeniz’e ait: Puslu Geceler.

Gülcan Tezcan, kısa zaman önce vizyona girip, olumlu-olumsuz çok sayıda tenkitle karşılaşan Mecid Mecidi’nin Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi filmi hakkında bir soruşturma yapıyor. Tuba Özden Deniz, Murat Pay, Yalçın Lüleci, Abdülhamit Güler, Serdar Arslan ve Yıldız Ramazanoğlu gibi isimlerden alınan görüşlerin yanı sıra iki ayrı yazı da bu filme dair görüş belirtiyor. Sultan Polat, Sinema Hiçbir Zaman Yalnızca Sinema Değildir başlıklı yazısında, sinema ve kutsal ilişkisi, İslam dünyasının sinemaya bakışı, sinemanın etkisi gibi konulara değiniyor. Ahmet Pak ise Tasvir ve Tasavvur başlıklı kısa denemesiyle dolaylı olarak konuya dâhil oluyor.

Bu sayının son yazısı Selahaddin Khalilov’a ait: Tasavvuf ve Postmodernite Arasında: Cavid ve Nietzsche…

Erhan Genç, “Nasıl Yazar Oldular?” bölümünde geçtiğimiz ay Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’ne layık görülen Cihan Aktaş’ı konuk ediyor.

Bu sayının diğer şairleri Yasin Mortaş, Mehmet Aycı, Mehmet Yılmaz Mehmet Baş.

Kitaplık bölümünde ise Gülhan Tuba Çelik, Abdullah Harmancı’nın Melek Kayıtları’nı, Recep Seyhan, Emine Batar’ın Islıkla Çağırılan’ını, Elif Kaya, Mühür Kuyusu’nu, Ufuk Aykol, Kırım’daki Kırım Tatar Mimarî Yadigârları’nı, Saim Çağrı Kocakaplan, Osmanlı Mali Tarihi’ni, Enver Uğur A. ise Neden Klasiklerimiz Yok? adlı kitapları tanıtıyor.

Abdullah Cengiz ise 519. sayının sinema yazısında Derviş Zaim’in Rüya’sını kaleme alıyor.

YOLCU DERGİSİ

Yolcu dergisinin 81. sayısı "Sesim Sana Uğradı Mı?" manşetiyle çıktı.

Bu sayıda İhsan Fazlıoğlu ile yapılan bir söyleşi yer alıyor: "Sürekliliğin nihâî yönü Tanrı'dır... Formüle ettiğim "Varlık'ın Korunum Yasası"na uygun olarak "var-olur ve var-ölürüz; ama yok olmayız." Çünkü Tanrı'nın bir ismi olarak Hayy, Hayat'ı korur... Telâşa gerek yok, hepimizi öleceğiz; ancak yok-olmayacağız... Sadece böyle inanıyor değilim; böyle de düşünüyorum. Öyleyse "yanmaya" devam; sönünceye kadar değil; "söndürülünceye" kadar... Ya da derginizin adıyla dersek: Sürekli Yolcu olmak istiyorsak dâim yol-da olmalıyız; yol almalıyız; yol, istikâmeti olan bir yürüyüştür yani güzergâhı; yolcu, yol-da olan kişi değildir sadece; yol-ile olan, hatta yol-olan kişidir; çünkü ancak ve ancak yol-olan, yol-alır, yol-da kalır... Allah, istikâmeti muhkem yol-dan alıkoymasın; yol-dan çıkarmasın..."

Aydın Hız, Herman Hesse'nin Bozkırkurdu romanı üzerinden boşunalığın bilincine değindi.

Banu Özbek, Çağan Irmak Sinemasını "Dedemin İnsanları" filmi üzerinden okudu.

Naman Bakaç 15 Temmuz'u bir başka açıdan ele aldı.

Aziz Savaş, Bin Bir Gece Masallarına başlangıç yaptı: "Bir zamanlar sizler de bizler gibi çocuk idiniz ve deminden beri bana anlatmaya çalıştığınız o aydınlık, o berrak, o saf ve o bütün bir varlık âlemi ile ünsiyet kurabilen çocuk kalbi sizlerde de vardı? Ne oldu da onu yitirdiniz? Bu açgözlülük, bu ihtiras niçin?"

Dergide şiirleriyle Mustafa Yıldız, İbrahim Kilik, Mehmet Aycı, Hikmet Kızıl, Bülent Sönmez, M. Sultan Cica, İsmail Aykanat, N. Atilla Soykan, Serkan Türk, A. Hakan Karataş, Davut Güner.

Ömer İdris Akdin, Mustafa Everdi, Kemal Albayrak, Rıza Kemal G., Mustafa Uçurum, Faik Öcal, Ali Korkmaz, R. Hacı Ahmet, Enes Can, Betül Gayretli, Hamza Çelenk, Fatma Serenli, Ümit Evran, Mustafa Işık ise öykü ve denemeleri ile derginin bu sayısında yer alıyor.