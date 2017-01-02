16:57, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Antalya ve MuÄŸla iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ±





Meteoroloji, Antalya ve MuÄŸla'nÄ±n bazÄ± ilÃ§eleri iÃ§in saÄŸanak ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Antalya BÃ¶lgesel Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, akÅŸam saatlerinden itibaren Antalya'nÄ±n GazipaÅŸa ilÃ§esinde saÄŸanak, Ä°bradÄ± ilÃ§esinde kar, yarÄ±n Ã¶ÄŸleden sonra da MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ve Bodrum ilÃ§elerinde saÄŸanak gÃ¶rÃ¼lecek. BÃ¶lgede gece sÄ±caklÄ±klarÄ±n 2-5 derece azalmasÄ±, gÃ¼ndÃ¼z ise 2-4 derece artmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgar yarÄ±n hafif, zaman zaman da orta kuvvette esecek. Sahil kesimlerinde yer yer hafif, iÃ§ kesimlerde orta, yer yer de kuvvetli buzlanma ve don olayÄ± gÃ¶rÃ¼lecek. Denizde dalga yÃ¼ksekliÄŸi 0,5 ila 1,5 metre olacak.

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