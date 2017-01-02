17:05, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Kilis'te askeri araÃ§ devrildi: 2 asker yaralÄ±





Kilis'te askeri araÃ§ ÅŸarampole devrildi. Kazada 2 asker yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kilis Elbeyli'nin Yavuzlu KÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na ait minibÃ¼s, asker sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n virajda direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesiyle ÅŸarampole devrildi. Kilisâ€™te askeri araÃ§ devrildi, 2 asker yaralandÄ±. Kazada, minibÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve araÃ§ta bulunan bir asker yaralandÄ±. Hayati tehlikesi olmayan yaralÄ± askerler, ambulanslarla gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼kleri Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alÄ±ndÄ±. Hasar oluÅŸan minibÃ¼s ise vinÃ§ yardÄ±mÄ± ile devrildiÄŸi ÅŸarampolden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Â

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