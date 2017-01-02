EndÃ¼lÃ¼s'te 500 yÄ±l sonra yeni Ä°slami dÃ¶nem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°spanya'daki Ä°slam hakimiyetinin son temsilcisi GÄ±rnata EmirliÄŸi 2 Ocak 1492'de dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ ve bÃ¶ylece buradaki Ä°slam varlÄ±ÄŸÄ± sona ermiÅŸti. EndÃ¼lÃ¼s'Ã¼n dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ sebebiyle daha Ã¶nce DÃ¼nya BÃ¼lteni'nde yer alan ve MÃ¼cahid YÄ±ldÄ±z tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen rÃ¶portajÄ± Ã¶nemine binaen yeniden yayÄ±mlÄ±yoruz.
MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n adeta tamamen yok edilip bitirildiÄŸi EndÃ¼lÃ¼s'te aradan geÃ§en yÃ¼zyÄ±llardan sonra 70'li yÄ±llardan beri Ä°spanyol MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda giderek bir artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã–zellikle Ä°spanya'nÄ±n gÃ¼neyindeki EndÃ¼lÃ¼s topraklarÄ±nda gerek Kuzey Afrika'dan gelen gÃ¶Ã§menler, gerekse EndÃ¼lÃ¼slÃ¼ genÃ§lerin Ä°slam'a olan merakÄ± sayesinde, onlarca tarihi eseriyle hemen her yerde Ä°slami motifleri bulabileceÄŸiniz bu Ã¼lkede adeta yeniden Ä°slam neÅŸvÃ¼ neva bulmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.
Kurtuba'ya yaklaÅŸÄ±k 25 km mesafede bulunan Almodovar kÃ¶yÃ¼ndeki geliÅŸmeler ise Ä°spanya'nÄ±n 20. ve 21. yÃ¼zyÄ±ldaki Ä°slam'la olan iliÅŸkilerine yeni bir boyut kazandÄ±rmÄ±ÅŸ. Burada Mansur Escudero ve arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan kurulan 'Junta Islamica' cemiyetinin zorlu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve gayretleri sonrasÄ± Ä°slam dini Ä°spanya devleti tarafÄ±ndan resmen tanÄ±nmÄ±ÅŸ. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalara bizatihi aktif olarak katÄ±lan Hashim Cabrera bize hem EndÃ¼lÃ¼s'Ã¼n geneli hakkÄ±nda hem de MÃ¼slÃ¼manlardan kalma tarihi bir kalenin de bulunduÄŸu Al-Mudavvar hakkÄ±nda Ã¶zet bilgiler verdi.
Hashim Ibrahim Cabrera, 1954'de Sevilla'da doÄŸdu. Ã‡ocukluÄŸu ve genÃ§liÄŸi Kurtuba'ya baÄŸlÄ± Almodovar kÃ¶yÃ¼nde geÃ§ti. Daha sonra buradan ayrÄ±ldÄ±. 1972'de ressamlÄ±ÄŸa baÅŸladÄ± ve dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerini gezip dolaÅŸtÄ±ktan sonra 1983'te tekrar Almodovar'a geri dÃ¶ndÃ¼. Bu tarihten sonra da bu kÃ¶yde yaÅŸamaya ve burada Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ederken yine dÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸik Ã¼lkelerine seyahatler yaptÄ±.
Resim Ã§izmenin yanÄ±nda fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± da yapan Cabrera yÃ¼zlerce makaleye de imzasÄ±nÄ± attÄ±. Cabrera sanatsal Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kÃ¼ltÃ¼r ve doÄŸa ile birlikte Ã§aÄŸdaÅŸ problemleri de ele alÄ±yor. VerdiÄŸi konferanslarda, ders ve seminerlerde sadece sanatÄ±n kendisini anlatmakla yetinmemiÅŸ, onun etik ve filozofik baÄŸlantÄ±larÄ± Ã¼zerinde de durmuÅŸtur.
Almodovar del rÃo, Ä°spanya'nÄ±n Kurtuba eyaletinde bulunan bir yerleÅŸim yeri. EndÃ¼lÃ¼s devrinde ki ismi 'mudawwar' yani yuvarlak kapÄ± idi.Â Ya da yuvarlak kale olarak tanÄ±nan bu kÃ¶y kÃ¼Ã§Ã¼k bir 'medina' ve her zaman Kurtuba'nÄ±n, yani Kurtuba HalifeliÄŸinin giriÅŸ kapÄ±sÄ± olmuÅŸtur.
AynÄ± zamanda yeraltÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan deÄŸerli madenler, herÅŸeyden Ã¶nce gÃ¼mÃ¼ÅŸ sayesinde geleneksel bir Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r.Â AyrÄ±ca EndÃ¼lÃ¼s ve Kurtuba HalifeliÄŸinin kroniklerinde Al Mudavvar ÅŸeriflerin, yani Kurtuba'nÄ±n asillerinin siyah AyÄ± avÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± yer olarak bilinir.
Bunun yanÄ±nda Almodovar'Ä±n, eski adÄ± ile Al-Mudavvar'Ä±n hemen yanÄ±ndan geÃ§en bÃ¼yÃ¼k nehir ile, yani Guadalquivir: Guad al Kabir ile olan baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamak Ã§ok Ã¶nemli.
Al-Tisi Mudavvar her zaman Kurtuba'ya, Kurtuba HalifeliÄŸine baÄŸlÄ± bir ÅŸehirdi. Kurtuba'yÄ± Sevilla ve Atlantik denizine baÄŸlayan, yani Kurtuba'nÄ±n en Ã¶nemli yollarÄ±nÄ±n birinin Ã¼zerinde bulunmakta. Bu nedenle, Al-MudavvarÄ±n halkÄ± her zaman meÅŸgul (geÃ§ici) olmuÅŸ ve (satÄ±cÄ±lar gibi) Ã§ok farklÄ± insanlarÄ±n buluÅŸma noktasÄ± olmuÅŸtur.
KÃ¶yÃ¼n Ã§ok iyi korunmuÅŸ ve yenilenmiÅŸ EndÃ¼lÃ¼s devrinden kalma bir kalesi var.
BazÄ±larÄ± Al-Mudavvar, yani 'daire' isminin bu kalenin iÃ§inde 9. yÃ¼zyÄ±ldan kalan ve bÃ¶ylece kalenin en eski kapÄ±larÄ±ndan biri olan yuvarlak bir kapÄ±dan geldiÄŸine inanÄ±yorlar.
AL-MUDAVVAR'IN YAKIN TARÄ°HDEKÄ° Ä°SLAMÄ° GELÄ°ÅžÄ°MÄ° ÃœZERÄ°NE
Ã–nce ÅŸunu sÃ¶ylemek gerekir: Ä°spanya'daki bu deÄŸiÅŸim 500 yÄ±l sÃ¼ren otoriter bir politik dÃ¶nemden sonra olmuÅŸtur. Bu 500 yÄ±l Katolik dinin hÃ¼kmettiÄŸi bir dÃ¶nemdi ve Ä°spanya iÃ§in demokratik dÃ¶neme geÃ§iÅŸ sadece 30 yÄ±llÄ±k diktatÃ¶rlÃ¼kten deÄŸil, 500 yÄ±llÄ±k dini monopolden sonra gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir.
Bu tarihi gerÃ§ek Ä°slam'Ä±n eski EndÃ¼lÃ¼s'e geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸekilde etkilemiÅŸtir.
70'li yÄ±llarÄ±n insanÄ± olarak bizler 20 yaÅŸlarÄ±nda genÃ§ler idik. Bu yÄ±llarda Ã¼niversiteye gidiyorduk ve yeni ufuklar arÄ±yorduk. Bu ufuklarÄ± ruhaniyette aramaya baÅŸladÄ±k. DoÄŸudan (Orient) gelen bÃ¼tÃ¼n geleneklere bÃ¼yÃ¼k ilgimiz vardÄ±. BazÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla tanÄ±ÅŸtÄ±k ve Ä°slam'a olan ilgimiz, Ã¶zellikle tasavvuf ve sufizm yollarÄ±na olan ilgimiz arttÄ±. Sonunda Ä°slam'Ä± kabul ettik ve MÃ¼slÃ¼man olduk Elhamdulillah. Ve bÃ¶ylece EndÃ¼lÃ¼s'te Ä°slam yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.
Bu baÅŸlangÄ±Ã§ta sosyal ve ruhani olarak temsilci olduÄŸumuzun bilincindeydik.
Ve yine gÃ¶zÃ¶nÃ¼ne getirmek gerekir ki, Ä°slam'Ä±n Ä°spanya'ya, eski EndÃ¼lÃ¼s'e geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, 500 yÄ±l boyunca her tÃ¼rlÃ¼ dini hÃ¼rriyetin yasak olduÄŸu bir toplumun iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir.
Ä°spanya devleti MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ve Yahudilerin kovulmasÄ±yla kurulmuÅŸ ve bu temel dÃ¶nemden sonra modern Ä°spanyol kimliÄŸi oluÅŸmuÅŸtur.
Yani Katolik olmayanlara karÅŸÄ± olan Ã¶nyargÄ±lar her yerde mevcuttu.
KonuÅŸulan konular ve hakeretler sayesinde MÃ¼slÃ¼man ya da Yahudi olmak imkansÄ±z gibiydi.
YavaÅŸ yavaÅŸ zamanÄ±n koÅŸup geÃ§mesiyle beraber bu yeni nesil MÃ¼slÃ¼manlar olarak bu yolda yÃ¼rÃ¼rken Ã§aÄŸdaÅŸ Ä°spanya'da Ä°slam hakkÄ±nda birÃ§ok tecrÃ¼beler edindik.
Politik aÃ§Ä±dan muazzam bir gÃ¼Ã§ taÅŸÄ±yan semboller gibi. Mesela Kurtuba Camiinin MÃ¼slÃ¼manlara aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ve cemaat olarak namaz kÄ±lÄ±nmasÄ±nÄ±n taleb edilmesi gibi.
Bu talebimize baÅŸka hiÃ§birÅŸeye gÃ¶stermedikleri sertlikte tepki gÃ¶stermiÅŸlerdi.
Ve bÃ¶ylece bir Ã§ok sÄ±nÄ±rlarla ve bir Ã§ok zorluklarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Bu zorluklar Ä°spanyollarÄ±n zihniyetinden ileri geliyordu.
Ama aynÄ± zamanda halkta bir duygu karmaÅŸasÄ± yaÅŸanmaktaydÄ±.
Bir yandan Ä°slam'Ä± eskiden tanÄ±dÄ±klarÄ± bir ÅŸey olarak fark ettiler. Yani kendilerinden bir parÃ§a olduÄŸunu hatÄ±rladÄ±lar, bir yandan ise korktular ve reddetmek istediler.
Ã‡Ã¼nkÃ¼ tarihi baskÄ± hala Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Hala bir 'moro' Ã¶z kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne yabancÄ± veÂ deÄŸiÅŸik bir ÅŸey olarak algÄ±lanÄ±yordu.
Ve Ã¶nceden sÃ¶ylediÄŸim gibi bir Ã§oÄŸu (yeni geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda) sevgi hissettiler.
Ã‡aÄŸdaÅŸ EndÃ¼lÃ¼s'te bir Ã§ok Katolik ya da dinsiz (agnostik) yani MÃ¼slÃ¼man olmayan bu halk hayatlarÄ±nda ve Ã¶zellikle duyarlÄ±lÄ±kta bir Ã§ok Ä°slami Ã¶zellikler taÅŸÄ±makta.
Herhangi bir MÃ¼slÃ¼man, dÃ¼ÅŸÃ¼nce yÃ¶nlerin ve hayatÄ± yorumlama ÅŸekillerinin Ä°slami, yani Kuran ve Peygamberimizin (s.a.v.) SÃ¼nnetinden geldiÄŸini anlayabilir.
Cabrera'nÄ±n yanÄ±ndaki kiÅŸi cemaatin kurucusu Dr. Mansur Escudero (vefat etti)
CEMAAT NASIL OLUÅžTU?
Junta Islamica burada ilk kurulan derneklerden biri olarak demokratik geliÅŸimde bÃ¼yÃ¼k bir rol almÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°spanyol federal devletinin Ä°slam'Ä± din olarak tanÄ±masÄ± iÃ§in yapÄ±lan mÃ¼zakerelerde baÅŸrolÃ¼ oynamÄ±ÅŸtÄ±r.
Birebir olmasa da Ã§ok yakÄ±n bir ÅŸekilde bu mÃ¼zakerelerde Mansur Escudero, Abdennur Coca ve Abdelkarim Carrasco ile beraber bulunmakla onurlandÄ±m. AmacÄ±mÄ±z Ä°slam'Ä±n 500 yÄ±l sonra bu Ã¼lkede yeniden tanÄ±nmasÄ±ydÄ±. Bu mÃ¼zakereler Ã§ok zor ve sert oldu. Bu zamanlarda Ä°spanya'da yeni bir anlayÄ±ÅŸ, yeni bir dÃ¼ÅŸÃ¼nme tarzÄ± olan Ä°slam'Ä± yaÅŸamak Ã§ok zordu. Ä°slam'Ä± yaÅŸamak ve Ä°slam dinini uygulamak. Ama bu mÃ¼zakereler aynÄ± zamanda gÃ¶Ã§menlerin de Ä°spanya'ya girmesiyle beraber Ä°slam'Ä±n bu topraklara geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yle aynÄ± zamana denk gelmiÅŸti.
Junta Ä°slamica bu politik ve organize iÅŸlerinin dÄ±ÅŸÄ±nda bir de basÄ±n yayÄ±n iÅŸleri ile meÅŸgul olmuÅŸtu. Ä°letiÅŸim iÃ§in projeler baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve bÃ¼yÃ¼k Ã§aba gÃ¶stererek ictihad edilmiÅŸ, bizim toplumumuzda Ä°slam en kolay ve en iyi bir ÅŸekilde nasÄ±l uygulanabilir diye araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi ve burada, bu kÃ¼ltÃ¼r ve bu toplumda nasÄ±l MÃ¼slÃ¼man olmalÄ±yÄ±z. Bunu araÅŸtÄ±rÄ±p bulmak bizim iÅŸimizdi.
Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarda yayÄ±ncÄ±lÄ±k iÅŸleri geliÅŸtirildi ve Ã¶nemli dÃ¶kÃ¼mantasyonlar ve yayÄ±nlar yer aldÄ±. Misal olarak: 'El mensaje del Qur'an de Muhammad Asad' (Kuran MesajÄ± - Muhammad Asad) ya da 'Historia del Genocidio de los Musulmanes, Cristianos Unitarios y JudÃos en EspaÃ±a de Ahmad Thomson' (MÃ¼slÃ¼manlar, tek tanrÄ±ya inanan Hristiyanlar ve Yahudilerin Ä°spanya'da katlediliÅŸi)
ve 'Colleccion Shahada' (Åžehadet Kolleksiyonu)'nda yer alan 'Ã‡aÄŸdaÅŸ dÃ¼nyada Ä°slam, Siyer ve dini bilgiler gibi konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kitaplar yayÄ±mlandÄ±.
Ve ayrÄ±ca direktÃ¶rÃ¼ olmakla ÅŸereflendiÄŸim bir dergi yayÄ±nlanmaktaydÄ±. 'Verde Ä°slam' (YeÅŸil Ä°slam)
Bu dergi sonradan bir internet sayfasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve ÅŸimdi www.webislam.com'da yer almaktadÄ±r.
Bu yaygÄ±n Ã§aba sayesinde, her ÅŸeyden Ã¶nce ictihad Ã§abasÄ± sayesinde, bazÄ± bilgiler elde edilmiÅŸ, gerekli ve faydalÄ± olan ilk adÄ±mlar atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ve inÅŸaallah ve maÅŸaallah MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n bu Ã¼lkede bu topraklardaki hayatlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r.
Al Mudavar kÃ¶yÃ¼ ve EndÃ¼lÃ¼s kalesi
Bizi Ã§ok meÅŸgul eden sorunlardan biri Ä°slam ve demokrasi arasÄ±ndaki iliÅŸkiydi. Bu konu hakkÄ±nda bir Ã§ok araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±k ve yazÄ±lar yazÄ±ldÄ±. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucu ÅŸu an Ä°spanyolca basÄ±ldÄ±.
20 yÄ±llÄ±k bu Ã§abamÄ±z, 20 yÄ±llÄ±k araÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ±z ve yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ictihadi, yani Ä°slam'Ä± kaynaÄŸÄ±ndan Ã¶ÄŸrenme Ã§abasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±, ÅŸu an Arap devriminde, bÃ¼tÃ¼n Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda, Ã¶zellikle TÃ¼rkiye'deki geliÅŸmelerde de gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Yani bizim bugÃ¼nÃ¼n Ä°spanyol MÃ¼slÃ¼manlarÄ± olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÂ araÅŸtÄ±rmalar ve vardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sonuÃ§lar bu Ã¼lkelerdeki anlayÄ±ÅŸa Ã§ok benziyor.
Bu belgeler ÅŸu an internette mevcut, tercÃ¼me edilmiÅŸ olabilir. SanÄ±yorum ki iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z devletler iÃ§in ilginÃ§ referans olabilirler.
Bizi Ã§ok meÅŸgul eden ve biraz polemik olarak gÃ¶rÃ¼nen bir baÅŸka sorun ise Ä°slam'da kadÄ±nÄ±n yeri ve hÃ¼rriyeti idi. Bununla beraber Ä°slami feminizmin geliÅŸmesi vesaire vesaire.
AzÄ±nlÄ±klarÄ±n sorunlarÄ±, gÃ¶Ã§menlerin sorunlarÄ± ile ilgilendik. Ã‡ok ilginÃ§ analiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan biri ise Ä°slam'Ä±n, yani Ä°slam dininin kendisinden kaynaklanan ve sadece kÃ¼ltÃ¼rel geleneklerin ayrÄ±mÄ± idi.
Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hepsi elhamdulillah Ã§ok faydalÄ± bir meyve verdi. HerÅŸeyden Ã¶nce pratik sorulara cevaplar vermekte ve gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±mÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmakta. Bize bu Ã§oÄŸunluÄŸu mÃ¼slÃ¼man olmayan toplumda yaÅŸamamÄ±za Ã§ok yardÄ±m etmekte.
Bu kÃ¶yÃ¼ Ã¶rnek olarak ele alÄ±rsak burada ve Ä°spanya'nÄ±n genelinde gayrimÃ¼slimlerin MÃ¼slÃ¼man olanÂ Ä°spanyollara karÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ± nasÄ±l oldu?
Ä°spanyol MÃ¼slÃ¼manlar olarak biz normalde MÃ¼slÃ¼man olmayan ailelerden geliyoruz. Åžehadet getirip sonradan MÃ¼slÃ¼man olduk. Ailelerimizin Ã§oÄŸu Hristiyan ya da dinsiz.
Benim ailem MÃ¼slÃ¼man olduÄŸumu Ã¶ÄŸrendiklerinde geÃ§ici bir moda gibi karÅŸÄ±ladÄ±lar. DoÄŸudan gelen bir felsefe gibi, nasÄ±l desem yoga gibi mesela. Bu yÃ¼zden fazla Ã¶nem vermediler. Ama aradan zaman geÃ§tikce, yani yedi sekiz sene iÃ§inde benim hayatÄ±m gittikÃ§e Ä°slamileÅŸti. Namaz, Ramazan, Edeb ve davranÄ±ÅŸlarÄ±m deÄŸiÅŸtikce belli bir uzaklaÅŸma hissettim.
AkÄ±llarÄ±nda bulunan kliÅŸe ve Ã¶nyargÄ±lardan kaÃ§Ä±namadÄ±lar. EntelektÃ¼el, sanatÃ§Ä± bir insan nasÄ±l olur da Ä°slam'Ä±, eskilerden kalma bir dini kabul eder, bunu kavrayamadÄ±lar. Ã–zellikle 11 EylÃ¼l saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra genel olarak toplum ve aileler, Ä°slam'a karÅŸÄ± daha da soÄŸuk durdular. MÃ¼slÃ¼manlarÄ± dÃ¼ÅŸman gibi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±lar.
Size kendi hayatÄ±mdan kÃ¼Ã§Ã¼k ve komik bir hikaye anlatabilirim.
Ben 30 yÄ±ldÄ±r bu kÃ¶yde yaÅŸÄ±yorum. Herkes beni tanÄ±r. 11 EylÃ¼lden birkaÃ§ gÃ¼n sonra sokakta bir arkadaÅŸ gelip bana 'Sen Usame bin Ladin taraftarÄ± mÄ±sÄ±n?' diye sordu. Aman Allah! Bu inanÄ±lmaz bir ÅŸey. Seni tanÄ±yan bir insan gerÃ§ekten de senin bir terÃ¶rist olabileceÄŸini, yani bir dÃ¼ÅŸman, bir tehlike olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmekte.
Sonralardan Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r durumlar sakinleÅŸti. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z savaÅŸlara raÄŸmen, Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da ve baÅŸka Ã¼lkelerde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bunca korkular, bunca savaÅŸlara raÄŸmen Subhanallah yine de insanlar yavaÅŸ yavaÅŸ inshallah kendilerince sonuÃ§lar elde ediyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k aradan yÄ±llar geÃ§miÅŸ ve bu kÃ¶y halkÄ± yÄ±llardÄ±r MÃ¼slÃ¼manlar ile beraber yaÅŸamakta. NasÄ±l yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, nasÄ±l davrandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve nasÄ±l olduÄŸumuzu bilmekteler.
Bu kÃ¶yde MÃ¼slÃ¼manlar olarak hiÃ§bir problem yaÅŸamÄ±yoruz. Tamamen uyum iÃ§inde yaÅŸÄ±yoruz. KÃ¶yÃ¼n Ã¶zel bayramlarÄ±na katÄ±lÄ±yoruz, sosyal hayata katÄ±lÄ±yoruz, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bayramlarÄ±mÄ±zÄ± kutluyoruz.
BÃ¼yÃ¼k ÅŸehirdeki hayatÄ± bilmiyorum, Ã§ok uzun zamandÄ±r bu kÃ¶ydeyim, ama burasÄ± gibi kÃ¼Ã§Ã¼k yerlerde herkes birbirini tanÄ±r ve mÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in sorun yoktur.
Ä°spanya'nÄ±n geneline baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Ä°slami geliÅŸme nasÄ±l bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m arzediyor, mÃ¼slÃ¼manlar Ã§oÄŸalÄ±yor mu?
Ä°spanya'daki mÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sayÄ±sÄ± tam olarak bilinmemekte, ama bir buÃ§uk milyon olduÄŸu tahmin ediliyor. Bunun iÃ§erisinde Ä°spanyol MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sayÄ±sÄ±, yani sonradan MÃ¼slÃ¼man olanlar ve onlarÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± tahminen 300 bin veya 200 bin arasÄ±.
Ä°lk baÅŸta hÄ±zlÄ±ca yÃ¼kselen bir sayÄ±ydÄ± ancak son zamanlarda bu yÃ¼kseliÅŸ yavaÅŸladÄ±. Ã–zellikle gÃ¶Ã§menlerin kriz nedeni ile azalmalarÄ±ndan dolayÄ±. Yine de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ä°spanya'da Ã§oÄŸalmakta. Biz aileler kurduk, Ã§ocuklarÄ±mÄ±z var ve aynÄ± zamanda buraya yerleÅŸen gÃ¶Ã§menlerin de aileleri var. Ã‡oÄŸalmaktayÄ±z.
MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n buradaki problemleri Ã§oÄŸunlukla bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde yaÅŸanÄ±yor. Bu ÅŸehirlerde MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã§ok daha yÃ¼ksek. Mesela Barselona ve Ã¶zellikle Katalonya'da olduÄŸu gibi.
MÃ¼slÃ¼man gÃ¶Ã§menler zamanÄ±nda bu ÅŸehirlere gelmiÅŸler. Kriz ve bÃ¼tÃ¼n Avrupa'da gÃ¶rÃ¼len saÄŸ politikanÄ±n geliÅŸmesi yÃ¼zÃ¼nden Ä°slamofobi geliÅŸmekte ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± dÃ¼ÅŸman ve yabancÄ± gibi gÃ¶rmekteler.
Ama benim kanaatimce bu problemler Ã¶zellikle krizin Ã§ok etkili olduÄŸu yerlerde gÃ¶rÃ¼lmekte. Mesela eskiden Ä°spanyollar tarafÄ±ndan sevilmediÄŸi iÃ§in gÃ¶Ã§menlerin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸler ÅŸimdi kriz nedeniyle daha fazla taleb gÃ¶rmekte ve bÃ¶ylece gÃ¶Ã§menler ve Ä°spanyollar arasÄ±nda bir rekabet oluÅŸmakta. Ama bu sorunlar ekonomik sorunlar, dini ve politik sorunlar deÄŸil.
TÃ¼rkiye'ye iletmek istediÄŸiniz mesajlarÄ±nÄ±z nelerdir?
Ã–ncelikle buradan o mucizevi Ã¼lkede yaÅŸayan bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rklere Ã§okÃ§a selamlar gÃ¶ndermek isterim.
Ve onlarla, Allah'Ä±n bana mÃ¼slÃ¼man olarak yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bunca yÄ±lda verdiÄŸi en Ã¶nemliÂ sonucu paylaÅŸmak istiyorum.
O sonuÃ§ ÅŸudur: AslÄ±nda insanlÄ±ÄŸÄ±n deÄŸiÅŸmesi, toplumun Ä°slam'a dÃ¶nmesi, her birimizin iÃ§ini deÄŸiÅŸtirmesi ile baÅŸlar.
Demek istiyorum ki, dÃ¼nyada dili, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ne olursa veya yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yer neresi olursa olsun, mÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ä°slam'Ä±n bu iÃ§ boyutunu yeniden bulmalarÄ± gerekiyor. Yani Ä°slami deÄŸerleri yeniden kalbimize nakÅŸetmemiz gerekiyor.
FÄ±kÄ±h ve tÃ¼m dini bilgiler hakkÄ±nda bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada okullar bulunmakta. Ã–ÄŸrenmek isteyen herkes Ä°slam'Ä± Ã¶ÄŸrenebilir. Ama asÄ±l Ã¶nemli olan hayat okulunda Ã¶ÄŸrenmektir. Allah (c.c.)'Ä±n bize Peygamberimiz (s.a.v.) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile gÃ¶nderdiÄŸi bu Kuran'dan Ã¶ÄŸrenmektir.
Dilerim ki, Allah bizi merhametli eylesin, nefsimizi yani kendimiz ile ahenk iÃ§inde yaÅŸamamÄ±zÄ± ve bize, Ã¶rneÄŸimiz RasulÃ¼ne (s.a.v.) daha da yakÄ±n olmamÄ±zÄ± nasib etsin. O Allah ki, bÃ¼tÃ¼n insanlarÄ±n dostudur ve bÃ¼tÃ¼n dualarÄ± kabul edendir.
Bu anlamda Ä°slam'Ä±n bu hÃ¼manist, bu muhteÅŸem ve entelektÃ¼el boyutunu,Â insanlÄ±ÄŸÄ±n bu ruhaniÂ boyutunu yeniden keÅŸfetmemizi dilerim.
Ve elhamdÃ¼lillah, Allah'a, bu arkadaÅŸ ve kardeÅŸ olduÄŸumuz bu topluma yaptÄ±ÄŸÄ±m duam budur. ElhamdÃ¼lillah ve ÅžÃ¼kran lillah
BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya mÃ¼slÃ¼manlarÄ± olarak TÃ¼rkiye iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¼mitler beslemekteyiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sadece son HalifeliÄŸin bulunduÄŸu yer deÄŸil aynÄ± zamanda batÄ±lÄ±laÅŸmaya baÅŸlayan ilk Ä°slam Ã¼lkesi olmuÅŸtur. Politik, kÃ¼ltÃ¼rel ve toplumsal olarak ilk batÄ±lÄ±laÅŸanlardan olmuÅŸtu. Bu yÃ¼zden TÃ¼rkiye Ã§aÄŸdaÅŸ ve modern dÃ¼nyada Ã§aÄŸdaÅŸ Ä°slam'Ä±n tecrÃ¼besini yaÅŸamÄ±ÅŸ. Ve hepimiz Ã¼mitle TÃ¼rkiye'nin ÅŸu anki geliÅŸmelerini izliyoruz.
Bu toplumun demokratik tecrÃ¼beleri Ã¼zerinde geliÅŸmekte olduÄŸunu ve yeniden Ãœmmet ve Cemaat anlayÄ±ÅŸÄ±na vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. Ve yÄ±llarca sÃ¼ren ve sadece Ä°slam Ã¼mmetine deÄŸil bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±ÄŸa zulmeden otoriter sistemden kaÃ§Ä±ÅŸÄ±nÄ± takip ediyoruz.
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Ä°ran, biriken borcundan dolayÄ± Irak'a verdiÄŸi elektriÄŸi kesti
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin ateÅŸkes ihlalleri, Halep'ten sonra odaklandÄ±klarÄ± Åžam'daki Barada Vadisi'nde yoÄŸunlaÅŸtÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±, IÅžÄ°D ile savaÅŸan FransÄ±z askerlerini ziyaret etmek ve IraklÄ± yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmak iÃ§in BaÄŸdatâ€™a gitti
BaÄŸdat'ta Sadr City'de araÃ§la yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ±da en az 33 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼