17:08, 02 Ocak 2017 Pazartesi

EndÃ¼lÃ¼s'te 500 yÄ±l sonra yeni Ä°slami dÃ¶nem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°spanya'daki Ä°slam hakimiyetinin son temsilcisi GÄ±rnata EmirliÄŸi 2 Ocak 1492'de dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ ve bÃ¶ylece buradaki Ä°slam varlÄ±ÄŸÄ± sona ermiÅŸti. EndÃ¼lÃ¼s'Ã¼n dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ sebebiyle daha Ã¶nce DÃ¼nya BÃ¼lteni'nde yer alan ve MÃ¼cahid YÄ±ldÄ±z tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen rÃ¶portajÄ± Ã¶nemine binaen yeniden yayÄ±mlÄ±yoruz.

MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n adeta tamamen yok edilip bitirildiÄŸi EndÃ¼lÃ¼s'te aradan geÃ§en yÃ¼zyÄ±llardan sonra 70'li yÄ±llardan beri Ä°spanyol MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda giderek bir artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã–zellikle Ä°spanya'nÄ±n gÃ¼neyindeki EndÃ¼lÃ¼s topraklarÄ±nda gerek Kuzey Afrika'dan gelen gÃ¶Ã§menler, gerekse EndÃ¼lÃ¼slÃ¼ genÃ§lerin Ä°slam'a olan merakÄ± sayesinde, onlarca tarihi eseriyle hemen her yerde Ä°slami motifleri bulabileceÄŸiniz bu Ã¼lkede adeta yeniden Ä°slam neÅŸvÃ¼ neva bulmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

Kurtuba'ya yaklaÅŸÄ±k 25 km mesafede bulunan Almodovar kÃ¶yÃ¼ndeki geliÅŸmeler ise Ä°spanya'nÄ±n 20. ve 21. yÃ¼zyÄ±ldaki Ä°slam'la olan iliÅŸkilerine yeni bir boyut kazandÄ±rmÄ±ÅŸ. Burada Mansur Escudero ve arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan kurulan 'Junta Islamica' cemiyetinin zorlu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve gayretleri sonrasÄ± Ä°slam dini Ä°spanya devleti tarafÄ±ndan resmen tanÄ±nmÄ±ÅŸ. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalara bizatihi aktif olarak katÄ±lan Hashim Cabrera bize hem EndÃ¼lÃ¼s'Ã¼n geneli hakkÄ±nda hem de MÃ¼slÃ¼manlardan kalma tarihi bir kalenin de bulunduÄŸu Al-Mudavvar hakkÄ±nda Ã¶zet bilgiler verdi.

Hashim Ibrahim Cabrera, 1954'de Sevilla'da doÄŸdu. Ã‡ocukluÄŸu ve genÃ§liÄŸi Kurtuba'ya baÄŸlÄ± Almodovar kÃ¶yÃ¼nde geÃ§ti. Daha sonra buradan ayrÄ±ldÄ±. 1972'de ressamlÄ±ÄŸa baÅŸladÄ± ve dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerini gezip dolaÅŸtÄ±ktan sonra 1983'te tekrar Almodovar'a geri dÃ¶ndÃ¼. Bu tarihten sonra da bu kÃ¶yde yaÅŸamaya ve burada Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ederken yine dÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸik Ã¼lkelerine seyahatler yaptÄ±.

Resim Ã§izmenin yanÄ±nda fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± da yapan Cabrera yÃ¼zlerce makaleye de imzasÄ±nÄ± attÄ±. Cabrera sanatsal Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kÃ¼ltÃ¼r ve doÄŸa ile birlikte Ã§aÄŸdaÅŸ problemleri de ele alÄ±yor. VerdiÄŸi konferanslarda, ders ve seminerlerde sadece sanatÄ±n kendisini anlatmakla yetinmemiÅŸ, onun etik ve filozofik baÄŸlantÄ±larÄ± Ã¼zerinde de durmuÅŸtur.

Almodovar del rÃ­o, Ä°spanya'nÄ±n Kurtuba eyaletinde bulunan bir yerleÅŸim yeri. EndÃ¼lÃ¼s devrinde ki ismi 'mudawwar' yani yuvarlak kapÄ± idi.Â Ya da yuvarlak kale olarak tanÄ±nan bu kÃ¶y kÃ¼Ã§Ã¼k bir 'medina' ve her zaman Kurtuba'nÄ±n, yani Kurtuba HalifeliÄŸinin giriÅŸ kapÄ±sÄ± olmuÅŸtur.

AynÄ± zamanda yeraltÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan deÄŸerli madenler, herÅŸeyden Ã¶nce gÃ¼mÃ¼ÅŸ sayesinde geleneksel bir Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r.Â AyrÄ±ca EndÃ¼lÃ¼s ve Kurtuba HalifeliÄŸinin kroniklerinde Al Mudavvar ÅŸeriflerin, yani Kurtuba'nÄ±n asillerinin siyah AyÄ± avÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± yer olarak bilinir.

Bunun yanÄ±nda Almodovar'Ä±n, eski adÄ± ile Al-Mudavvar'Ä±n hemen yanÄ±ndan geÃ§en bÃ¼yÃ¼k nehir ile, yani Guadalquivir: Guad al Kabir ile olan baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamak Ã§ok Ã¶nemli.

Al-Tisi Mudavvar her zaman Kurtuba'ya, Kurtuba HalifeliÄŸine baÄŸlÄ± bir ÅŸehirdi. Kurtuba'yÄ± Sevilla ve Atlantik denizine baÄŸlayan, yani Kurtuba'nÄ±n en Ã¶nemli yollarÄ±nÄ±n birinin Ã¼zerinde bulunmakta. Bu nedenle, Al-MudavvarÄ±n halkÄ± her zaman meÅŸgul (geÃ§ici) olmuÅŸ ve (satÄ±cÄ±lar gibi) Ã§ok farklÄ± insanlarÄ±n buluÅŸma noktasÄ± olmuÅŸtur.

KÃ¶yÃ¼n Ã§ok iyi korunmuÅŸ ve yenilenmiÅŸ EndÃ¼lÃ¼s devrinden kalma bir kalesi var.

BazÄ±larÄ± Al-Mudavvar, yani 'daire' isminin bu kalenin iÃ§inde 9. yÃ¼zyÄ±ldan kalan ve bÃ¶ylece kalenin en eski kapÄ±larÄ±ndan biri olan yuvarlak bir kapÄ±dan geldiÄŸine inanÄ±yorlar.

AL-MUDAVVAR'IN YAKIN TARÄ°HDEKÄ° Ä°SLAMÄ° GELÄ°ÅžÄ°MÄ° ÃœZERÄ°NE

Ã–nce ÅŸunu sÃ¶ylemek gerekir: Ä°spanya'daki bu deÄŸiÅŸim 500 yÄ±l sÃ¼ren otoriter bir politik dÃ¶nemden sonra olmuÅŸtur. Bu 500 yÄ±l Katolik dinin hÃ¼kmettiÄŸi bir dÃ¶nemdi ve Ä°spanya iÃ§in demokratik dÃ¶neme geÃ§iÅŸ sadece 30 yÄ±llÄ±k diktatÃ¶rlÃ¼kten deÄŸil, 500 yÄ±llÄ±k dini monopolden sonra gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir.

Bu tarihi gerÃ§ek Ä°slam'Ä±n eski EndÃ¼lÃ¼s'e geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸekilde etkilemiÅŸtir.

70'li yÄ±llarÄ±n insanÄ± olarak bizler 20 yaÅŸlarÄ±nda genÃ§ler idik. Bu yÄ±llarda Ã¼niversiteye gidiyorduk ve yeni ufuklar arÄ±yorduk. Bu ufuklarÄ± ruhaniyette aramaya baÅŸladÄ±k. DoÄŸudan (Orient) gelen bÃ¼tÃ¼n geleneklere bÃ¼yÃ¼k ilgimiz vardÄ±. BazÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla tanÄ±ÅŸtÄ±k ve Ä°slam'a olan ilgimiz, Ã¶zellikle tasavvuf ve sufizm yollarÄ±na olan ilgimiz arttÄ±. Sonunda Ä°slam'Ä± kabul ettik ve MÃ¼slÃ¼man olduk Elhamdulillah. Ve bÃ¶ylece EndÃ¼lÃ¼s'te Ä°slam yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.

Bu baÅŸlangÄ±Ã§ta sosyal ve ruhani olarak temsilci olduÄŸumuzun bilincindeydik.

Ve yine gÃ¶zÃ¶nÃ¼ne getirmek gerekir ki, Ä°slam'Ä±n Ä°spanya'ya, eski EndÃ¼lÃ¼s'e geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, 500 yÄ±l boyunca her tÃ¼rlÃ¼ dini hÃ¼rriyetin yasak olduÄŸu bir toplumun iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir.

Ä°spanya devleti MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ve Yahudilerin kovulmasÄ±yla kurulmuÅŸ ve bu temel dÃ¶nemden sonra modern Ä°spanyol kimliÄŸi oluÅŸmuÅŸtur.

Yani Katolik olmayanlara karÅŸÄ± olan Ã¶nyargÄ±lar her yerde mevcuttu.

KonuÅŸulan konular ve hakeretler sayesinde MÃ¼slÃ¼man ya da Yahudi olmak imkansÄ±z gibiydi.

YavaÅŸ yavaÅŸ zamanÄ±n koÅŸup geÃ§mesiyle beraber bu yeni nesil MÃ¼slÃ¼manlar olarak bu yolda yÃ¼rÃ¼rken Ã§aÄŸdaÅŸ Ä°spanya'da Ä°slam hakkÄ±nda birÃ§ok tecrÃ¼beler edindik.

Politik aÃ§Ä±dan muazzam bir gÃ¼Ã§ taÅŸÄ±yan semboller gibi. Mesela Kurtuba Camiinin MÃ¼slÃ¼manlara aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ve cemaat olarak namaz kÄ±lÄ±nmasÄ±nÄ±n taleb edilmesi gibi.

Bu talebimize baÅŸka hiÃ§birÅŸeye gÃ¶stermedikleri sertlikte tepki gÃ¶stermiÅŸlerdi.

Ve bÃ¶ylece bir Ã§ok sÄ±nÄ±rlarla ve bir Ã§ok zorluklarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Bu zorluklar Ä°spanyollarÄ±n zihniyetinden ileri geliyordu.

Ama aynÄ± zamanda halkta bir duygu karmaÅŸasÄ± yaÅŸanmaktaydÄ±.

Bir yandan Ä°slam'Ä± eskiden tanÄ±dÄ±klarÄ± bir ÅŸey olarak fark ettiler. Yani kendilerinden bir parÃ§a olduÄŸunu hatÄ±rladÄ±lar, bir yandan ise korktular ve reddetmek istediler.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ tarihi baskÄ± hala Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Hala bir 'moro' Ã¶z kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne yabancÄ± veÂ deÄŸiÅŸik bir ÅŸey olarak algÄ±lanÄ±yordu.

Ve Ã¶nceden sÃ¶ylediÄŸim gibi bir Ã§oÄŸu (yeni geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda) sevgi hissettiler.

Ã‡aÄŸdaÅŸ EndÃ¼lÃ¼s'te bir Ã§ok Katolik ya da dinsiz (agnostik) yani MÃ¼slÃ¼man olmayan bu halk hayatlarÄ±nda ve Ã¶zellikle duyarlÄ±lÄ±kta bir Ã§ok Ä°slami Ã¶zellikler taÅŸÄ±makta.

Herhangi bir MÃ¼slÃ¼man, dÃ¼ÅŸÃ¼nce yÃ¶nlerin ve hayatÄ± yorumlama ÅŸekillerinin Ä°slami, yani Kuran ve Peygamberimizin (s.a.v.) SÃ¼nnetinden geldiÄŸini anlayabilir.

Cabrera'nÄ±n yanÄ±ndaki kiÅŸi cemaatin kurucusu Dr. Mansur Escudero (vefat etti)

CEMAAT NASIL OLUÅžTU?

Junta Islamica burada ilk kurulan derneklerden biri olarak demokratik geliÅŸimde bÃ¼yÃ¼k bir rol almÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°spanyol federal devletinin Ä°slam'Ä± din olarak tanÄ±masÄ± iÃ§in yapÄ±lan mÃ¼zakerelerde baÅŸrolÃ¼ oynamÄ±ÅŸtÄ±r.

Birebir olmasa da Ã§ok yakÄ±n bir ÅŸekilde bu mÃ¼zakerelerde Mansur Escudero, Abdennur Coca ve Abdelkarim Carrasco ile beraber bulunmakla onurlandÄ±m. AmacÄ±mÄ±z Ä°slam'Ä±n 500 yÄ±l sonra bu Ã¼lkede yeniden tanÄ±nmasÄ±ydÄ±. Bu mÃ¼zakereler Ã§ok zor ve sert oldu. Bu zamanlarda Ä°spanya'da yeni bir anlayÄ±ÅŸ, yeni bir dÃ¼ÅŸÃ¼nme tarzÄ± olan Ä°slam'Ä± yaÅŸamak Ã§ok zordu. Ä°slam'Ä± yaÅŸamak ve Ä°slam dinini uygulamak. Ama bu mÃ¼zakereler aynÄ± zamanda gÃ¶Ã§menlerin de Ä°spanya'ya girmesiyle beraber Ä°slam'Ä±n bu topraklara geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yle aynÄ± zamana denk gelmiÅŸti.

Junta Ä°slamica bu politik ve organize iÅŸlerinin dÄ±ÅŸÄ±nda bir de basÄ±n yayÄ±n iÅŸleri ile meÅŸgul olmuÅŸtu. Ä°letiÅŸim iÃ§in projeler baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve bÃ¼yÃ¼k Ã§aba gÃ¶stererek ictihad edilmiÅŸ, bizim toplumumuzda Ä°slam en kolay ve en iyi bir ÅŸekilde nasÄ±l uygulanabilir diye araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi ve burada, bu kÃ¼ltÃ¼r ve bu toplumda nasÄ±l MÃ¼slÃ¼man olmalÄ±yÄ±z. Bunu araÅŸtÄ±rÄ±p bulmak bizim iÅŸimizdi.

Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarda yayÄ±ncÄ±lÄ±k iÅŸleri geliÅŸtirildi ve Ã¶nemli dÃ¶kÃ¼mantasyonlar ve yayÄ±nlar yer aldÄ±. Misal olarak: 'El mensaje del Qur'an de Muhammad Asad' (Kuran MesajÄ± - Muhammad Asad) ya da 'Historia del Genocidio de los Musulmanes, Cristianos Unitarios y JudÃ­os en EspaÃ±a de Ahmad Thomson' (MÃ¼slÃ¼manlar, tek tanrÄ±ya inanan Hristiyanlar ve Yahudilerin Ä°spanya'da katlediliÅŸi)

ve 'Colleccion Shahada' (Åžehadet Kolleksiyonu)'nda yer alan 'Ã‡aÄŸdaÅŸ dÃ¼nyada Ä°slam, Siyer ve dini bilgiler gibi konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kitaplar yayÄ±mlandÄ±.

Ve ayrÄ±ca direktÃ¶rÃ¼ olmakla ÅŸereflendiÄŸim bir dergi yayÄ±nlanmaktaydÄ±. 'Verde Ä°slam' (YeÅŸil Ä°slam)

Bu dergi sonradan bir internet sayfasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve ÅŸimdi www.webislam.com'da yer almaktadÄ±r.

Bu yaygÄ±n Ã§aba sayesinde, her ÅŸeyden Ã¶nce ictihad Ã§abasÄ± sayesinde, bazÄ± bilgiler elde edilmiÅŸ, gerekli ve faydalÄ± olan ilk adÄ±mlar atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ve inÅŸaallah ve maÅŸaallah MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n bu Ã¼lkede bu topraklardaki hayatlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r.



Al Mudavar kÃ¶yÃ¼ ve EndÃ¼lÃ¼s kalesi