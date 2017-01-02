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17:42, 02 Ocak 2017 Pazartesi
Latin Amerika
17:18, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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Brezilya'da hapishane isyanÄ±: 50 Ã¶lÃ¼
Brezilya'da hapishane isyanÄ±: 50 Ã¶lÃ¼

Brezilyaâ€™nÄ±n Manaus kentindeki bir hapishanede Ã§Ä±kan kanlÄ± isyanda en az 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Brezilyaâ€™nÄ±n Manaus kentindeki bir hapishanede Ã§Ä±kan kanlÄ± isyanda en az 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

BrezilyalÄ± gÃ¼venlik yetkilileri Manaus kentindeki Anisio Jobim cezaevindeki isyanÄ±n dÃ¼n akÅŸam saatlerinde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sabah saatlerinde bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Bir resmi yetkili onlarca mahkum ve tutuklunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu ancak ayrÄ±ntÄ± vermedi. G1 haber portalÄ± isyanda 50 mahkum ve tutuklunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ayrÄ±ca bilinmeyen sayÄ±da mahkumun cezaevinden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

â€‹Ä°syanÄ±n nasÄ±l baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z belirsizliÄŸini koruyor. Ãœlkenin en bÃ¼yÃ¼k 2 Ã§etesi cezaevlerinin kontrolÃ¼ iÃ§in birbirleriyle mÃ¼cadele ediyor. GeÃ§en ekimde de Ã¼lkedeki cezaevlerinde benzer olaylar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±

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