17:35, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Yalova ve Bursa'da OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ± alarmÄ±





OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ±na benzetilen bir kiÅŸinin deniz otobÃ¼sÃ¼nden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiÄŸi ihbarÄ±, polisi harekete geÃ§irdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul OrtakÃ¶yâ€™deki Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesini kana bulayan terÃ¶riste benzeyen bir kiÅŸinin Yalovaâ€™da deniz otobÃ¼sÃ¼nden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiÄŸi ihbarÄ±, polisi harekete geÃ§irdi. Anonsla tÃ¼m ekiplere bildirilen araÃ§ aranÄ±yor. Reinaâ€™da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ 65 kiÅŸinin yaralanmasÄ± ile sonuÃ§lanan katliamÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristin yakalanmasÄ± iÃ§in Yalova ve Bursaâ€™da da gÃ¼venlik Ã¶nlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±. TerÃ¶ristin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine vatandaÅŸlardan da ihbarlar gelmeye baÅŸladÄ±. Yalovaâ€™da, bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra terÃ¶riste benzeyen bir kiÅŸinin Ä°stanbul'dan deniz otobÃ¼sÃ¼nden yaya olarak indikten sonra otostop yaparak Bursa plakalÄ± bir otomobile bindiÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine polis alarma geÃ§ti. Telsizden yapÄ±lan anonslarla plakasÄ± bildirilen aracÄ±n durdurularak inceleme yapÄ±lmasÄ± istendi. Jandarma ve polis ekipleri ÅŸÃ¼phelinin bindiÄŸi iddia edilen otomobilin bulunmasÄ± iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± arama baÅŸlattÄ±.

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