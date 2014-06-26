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19:50, 02 Ocak 2017 Pazartesi
Genel
17:47, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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SGK borÃ§ tahsilat sÃ¼relerini uzattÄ±
SGK borÃ§ tahsilat sÃ¼relerini uzattÄ±

SGK tahsilat sisteminde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle son Ã¶deme tarihi bugÃ¼n olan prim ve diÄŸer tÃ¼m alacaklarÄ±nÄ±n sÃ¼resini uzattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK), tahsilat sisteminde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle son Ã¶deme tarihi bugÃ¼n olan prim ve diÄŸer tÃ¼m alacaklarÄ±nÄ±n sÃ¼resini 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar uzattÄ±.

SGK'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kurumun alacaklarÄ±nÄ±n tahsiline iliÅŸkin peÅŸin Ã¶demeler ve ilk taksit Ã¶demelerinin bugÃ¼n mesai bitiminde sona ermesi gerektiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Buna karÅŸÄ±n, SGK ile prim tahsilat anlaÅŸmasÄ± olan bankalarÄ±n Kurumun tahsilat sistemine iletiÅŸim saÄŸlamasÄ±nda bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÂ olduÄŸu ve prim tahsilatlarÄ±nda aksaklÄ±klarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, ÅŸunlar kaydedildi:

"Buna istinaden prim Ã¶deme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerimizin maÄŸduriyetlerini Ã¶nlemek amacÄ±yla son Ã¶deme gÃ¼nÃ¼ 2 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diÄŸer tÃ¼m alacaklarÄ±n tahsilat iÅŸlemleri 9 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸ olup, bu tarihe kadar yapÄ±lacak sÃ¶z konusu Ã¶demeler yasal sÃ¼resi iÃ§inde yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacaktÄ±r." Â 



Ä°lgili Konular sgk
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