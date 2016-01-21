TÃ¼rkiye Ä°Ä°T'e baÄŸÄ±ÅŸ taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ yerine getirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±nda Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (Ä°Ä°T) 13. Ä°slamÂ Zirvesi'nde organizasyona taahhÃ¼t ettiÄŸi 2 milyon dolarlÄ±k baÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã¶dedi.

Ä°Ä°T Genel SekreterliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°Ä°T'nin kurucu Ã¼yesi TÃ¼rkiye'nin, Genel SekreterliÄŸeÂ 1,8 milyon dolar,Â Ä°slam DayanÄ±ÅŸma Fonu ileÂ BaÄŸÄ±msÄ±z Daimi Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu'na da 100'er bin dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸu belirtildi.

Ä°Ä°T Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine bu cÃ¶mert baÄŸÄ±ÅŸ iÃ§in en derin teÅŸekkÃ¼rlerini sunduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Useymin'in, TÃ¼rkiye'nin Ä°Ä°T'nin amaÃ§ ve ilkeleri doÄŸrultusunda kararlÄ± bir tutum sergilediÄŸiÂ ifadelerine yer verildi.Â

DiÄŸer yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nunÂ Suudi Arabistan'Ä±n Cidde kentine yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±ndaki ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Ä°Ä°T Genel Sekreteri Useymin, TÃ¼rkiyeâ€™nin bu katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™na da teÅŸekkÃ¼r etti.

CumhurbaÅŸkanÄ±Â ErdoÄŸan, Nisan 2016'da Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen Ä°Ä°T 13. Ä°slam Zirvesi'ndeki "Ä°Ä°T'ye Destek BaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± Oturumu'nda" yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼rkiye olarak biz 2 milyon dolarlÄ±k bir katkÄ±yla Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'na bÃ¶yle bir baÄŸÄ±ÅŸta bulunacaÄŸÄ±z. Bunun 1,8 milyon dolarÄ± Genel SekreterliÄŸe, 100 bin dolarÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonuna, 100 bin dolarÄ± Ä°slami DayanÄ±ÅŸma Fonuna olmak Ã¼zere teÅŸkilata, toplam 2 milyon dolar gÃ¶nÃ¼llÃ¼ katkÄ± taahhÃ¼dÃ¼mÃ¼zÃ¼ aÃ§Ä±klÄ±yoruz." demiÅŸti.