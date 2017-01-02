MÄ±sÄ±r'da DanÄ±ÅŸtay Genel Sekreteri intihar etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r'da istifa eden DanÄ±ÅŸtay Genel Sekreteri Vail Åželbi'nin, yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±ndan hapse gÃ¶nderildikten bir kaÃ§ saat sonra intihar ettiÄŸi bildirildi.
Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, yargÄ± tarafÄ±ndan Åželbi'yi korumakla gÃ¶revlendirilen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Åželbi'yi hapishane odasÄ±nda kendisini asmÄ±ÅŸ olarak buldu.
Emniyet gÃ¼Ã§lerinin Åželbi'nin cesedini otopsi iÃ§in Zinhum morguna kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, BaÅŸsavcÄ± Nebil SadÄ±k, dava ile ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ± kararÄ± aldÄ±.
Devlet YÃ¼ksek GÃ¼venlik SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¼n akÅŸam Åželbi'nin yolsuzluk davasÄ± ile ilgili suÃ§lamalar kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sÃ¼resince 4 gÃ¼n hapsine karar vermiÅŸti. SavcÄ±lÄ±k, Åželbi'ye kanuna aykÄ±rÄ± iÅŸ yapmak iÃ§in rÃ¼ÅŸvet almak suÃ§lamasÄ±nÄ± yÃ¶neltmiÅŸ, Åželbi ise sÃ¶z konusu suÃ§lamalarÄ± "uydurma" olarak nitelendirerek reddetmiÅŸti.
Åželbi'nin evinde yapÄ±lan aramada bulunan, 24 milyon cÃ¼neyh, 4 milyon dolar, 2 milyon avro ve 1 milyon SuudÄ° Arabistan riyaline el konulduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
KerkÃ¼k'teki PeÅŸmerge komutanlarÄ±ndan Albay Enver, "DEAÅž, sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±na izin vermek iÃ§in kiÅŸi baÅŸÄ± 600 dolar haraÃ§ alÄ±yor." dedi
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