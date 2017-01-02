18:12, 02 Ocak 2017 Pazartesi

OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ±nÄ±n yeni fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±





Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin yeni bir fotoÄŸrafÄ± daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼neÂ silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyenÂ terÃ¶ristin yeni birfotoÄŸrafÄ± daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin en net gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir fotoÄŸraf tespit edildi. GÃ¼venlik kamerasÄ±ndan elde edilen fotoÄŸrafta, terÃ¶ristin eÅŸkali ve yÃ¼z hatlarÄ± belirgin olarak gÃ¶rÃ¼lebiliyor. Bu arada, silahlÄ± saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.