18:22, 02 Ocak 2017 Pazartesi

FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ã§atÄ±da yakalandÄ±





Kayseri'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi evinin Ã§atÄ± katÄ±nda yakalanan FETÃ‡ zanlÄ±sÄ± Battalgazi EÄŸitim KurumlarÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Fatih Setenci adliyeye sevk edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kayseri'de, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda arananÂ Battalgazi EÄŸitim KurumlarÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Fatih Setenci, evininÂ Ã§atÄ± katÄ±nda yakalandÄ±. HakkÄ±nda yakalama kararÄ± verilen, FETÃ– ile irtibatÄ± bulunduÄŸu iddiasÄ±yla kapatÄ±lan Ä°timat GÃ¼venlik firmasÄ±nÄ±n kurucusu ve yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± da olan Setenci, polis ekipleri tarafÄ±ndan yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi evinin Ã§atÄ± katÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n, sÃ¶zde Kayseri mÃ¼tevelli heyetinde de yer aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Fatih Setenci, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Kayseri EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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