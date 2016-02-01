KurtulmuÅŸ: Anayasa teklifi bu hafta Meclis'e gelecek

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± BeÅŸtepe'de aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ä°ÅŸte BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ'un aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±;
(Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±) 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dakikalarÄ±nda, ilk saatlerinde yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n verdiÄŸi Ã¶nemli bir mesaj var. 2016 TÃ¼rkiye iÃ§in, bÃ¶lgemiz iÃ§in zor bir yÄ±l oldu. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri eÅŸ zamanlÄ± olarak, arkalarÄ±ndaki stratejik ittifaklarÄ±nÄ± da kullanarak 2016 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± Ã§ok sayÄ±da terÃ¶r eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdiler. MilletÃ§e, '2017 geliyor, inÅŸallah gÃ¼zel gÃ¼nler gelecek ve TÃ¼rkiye 2017'yi daha gÃ¼zel geÃ§irecek, 2017'yi esenlik, barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik iÃ§erisinde geÃ§irecek' diye Ã¼mit ve temenni ettiÄŸimiz bir anda maalesef bu hain saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirerek ÅŸu mesajÄ± vermek istiyorlar; '2017'de de TÃ¼rkiye'nin baÅŸÄ±na bela olmaya devam edeceÄŸiz'. Biz de onlara diyoruz ki; Biz de 2017'de nerede olursanÄ±z olun inlerinize gireceÄŸiz. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin hiÃ§birisi arasÄ±nda fark gÃ¶zetmeksizin Allah'Ä±n izniyle, milletimizin desteÄŸiyle, elimizdeki bÃ¼tÃ¼n milli kapasitemizle hepsine diz Ã§Ã¶ktÃ¼receÄŸiz, hepsine gereken cevabÄ± vereceÄŸiz.
TÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle kÄ±nÄ±yoruz, terÃ¶re teslim olmayacaÄŸÄ±z. Bu saldÄ±rÄ± niteliÄŸi itibarÄ±ylaÂ Ã¶ncekilerden farklÄ±.
Verilen mesaj, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± operasyonlarÄ±na verilen mesajdÄ±r. Ã–zellikle FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu Ã§erÃ§evesinde, baÅŸarÄ±lÄ± ve kararlÄ± bir ÅŸekilde Suriye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmekte olan operasyonlarÄ±n hem terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini hem terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini taÅŸeron olarak kullananlarÄ± rahatsÄ±z ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Ã–zellikle son zamanlardaki sahadaki baÅŸarÄ±mÄ±zÄ± hazmedemeyen gÃ¼Ã§lerin, terÃ¶r eylemini yÃ¶nlendirdiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor.
Ãœlkemizde hayat tarzlarÄ± Ã¼zerinden ayrÄ±ÅŸma isteniyor.Â
Bu terÃ¶r eylemiyle birlikte, maalesef TÃ¼rkiye'de halkÄ±mÄ±z arasÄ±nda hayat tarzlarÄ± Ã¼zerinden, inanÃ§ farklÄ±lÄ±klarÄ± Ã¼zerinden, mezhepler Ã¼zerinden bir takÄ±m ayrÄ±ÅŸmalarÄ± ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar ve maalesef bir kÄ±smÄ± da sosyal medya Ã¼zerinden yapÄ±lan bu tÃ¼r ÅŸuursuz, dengesiz bir takÄ±m propagandalarla da halkÄ±n arasÄ±nÄ± aÃ§maya gayret ediyorlar. HiÃ§ boÅŸuna heveslenmesinler. Bu milletin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±, bu konuda son derece ÅŸuurlu ve tecrÃ¼belidir. TerÃ¶rÃ¼n dininin, imanÄ±nÄ±n, aklÄ±nÄ±n ve vicdanÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilir.
TerÃ¶r kurbanlarÄ±nÄ±n hepsi masum insanlardÄ±r. OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nda da yek vÃ¼cut olmalÄ±yÄ±z.
UluslararasÄ± camianÄ±n timsah gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n manasÄ± yok. Siyasi farklÄ±lÄ±klara raÄŸmen insanlÄ±kta buluÅŸalÄ±m.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle eÅŸzamanlÄ± mÃ¼cadele sÃ¼recek. OrtadoÄŸu'da barÄ±ÅŸ insiyatifleri devam edecek. Irak'la yeni bir dÃ¶nem baÅŸlatÄ±lÄ±yor. Irak yÃ¶netimiyle yeni bir dÃ¶nem baÅŸlatÄ±lÄ±yor.
(Ekonomik durum) TÃ¼m tedbirler alÄ±ndÄ±, gerekirse yeni adÄ±mlar atÄ±lacak.Â
Anayasa teklifi bu hafta Genel Kurul'a gelecek.Â
Zor ve titizlikle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek bir soruÅŸturma. 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±ndadÄ±r. TerÃ¶ristle ilgili de parmak izine ve eÅŸgaline ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Sivil ÅŸehit konusunda yasa var, gerekirse tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r.Â
Ä°ÅŸi bu olan yÃ¼zlerce kiÅŸi her gÃ¼n mesai veriyor. YaÅŸam tarzÄ±na yÃ¶nelik eleÅŸtiriler terÃ¶re hizmet eder. Ucuz tuzaklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlar duyarlÄ± olmalÄ±. Ãœlke menfaatleriyle baÄŸdaÅŸmayan paylaÅŸÄ±mlar suÃ§tur.Â
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiyle ilgili Malatya'da 76 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±ndaki iddianamede, eski 7. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Emin AyÄ±k'Ä±n cezaevi giriÅŸinde Huduti'ye "OlmadÄ± iÅŸte komutanÄ±m, baÅŸaramadÄ±k" dediÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 5-6 Ocak tarihlerinde Irak'Ä± ziyaret edecek
Kilis'le konuÅŸlu birliklerden, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesine, aralarÄ±nda obÃ¼s ve Ã§ok namlulu roketatarlarÄ±n da bulunduÄŸu askeri araÃ§ ve personel sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±
Ankara Merasim Sokak'ta 17 Åžubat 2016'da 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili, 68 kiÅŸi hakkÄ±nda 30'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
HÃ¼kÃ¼met sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rkiye'de anayasal reform sÃ¼recinin bu hafta Meclis'e getirilmesi var" dedi
Kayseri'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi evinin Ã§atÄ± katÄ±nda yakalanan FETÃ‡ zanlÄ±sÄ± Battalgazi EÄŸitim KurumlarÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Fatih Setenci adliyeye sevk edildi
Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin yeni bir fotoÄŸrafÄ± daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi
TÃ¼rkiye, geÃ§en yÄ±l taahhÃ¼t ettiÄŸi 2 milyon dolarlÄ±k baÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°Ä°T'in ilgili birimlerine ulaÅŸtÄ±rdÄ±
SGK tahsilat sisteminde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle son Ã¶deme tarihi bugÃ¼n olan prim ve diÄŸer tÃ¼m alacaklarÄ±nÄ±n sÃ¼resini uzattÄ±
OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ±na benzetilen bir kiÅŸinin deniz otobÃ¼sÃ¼nden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiÄŸi ihbarÄ±, polisi harekete geÃ§irdi
Kilis'te askeri araÃ§ ÅŸarampole devrildi. Kazada 2 asker yaralandÄ±
Meteoroloji, Antalya ve MuÄŸla'nÄ±n bazÄ± ilÃ§eleri iÃ§in saÄŸanak ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
76 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianame, 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi
Ä°ngiliz gazetelerindeki bazÄ± makalelerde BatÄ±â€™ya DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde TÃ¼rkiyeâ€™nin yanÄ±nda yer almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
YÃ–K, kapatÄ±lan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin yeni okullarÄ±na Ã¶deyecekleri Ã¼cretlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±