18:39, 02 Ocak 2017 Pazartesi

KurtulmuÅŸ: Anayasa teklifi bu hafta Meclis'e gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± BeÅŸtepe'de aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ä°ÅŸte BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ'un aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±;

(Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±) 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dakikalarÄ±nda, ilk saatlerinde yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n verdiÄŸi Ã¶nemli bir mesaj var. 2016 TÃ¼rkiye iÃ§in, bÃ¶lgemiz iÃ§in zor bir yÄ±l oldu. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri eÅŸ zamanlÄ± olarak, arkalarÄ±ndaki stratejik ittifaklarÄ±nÄ± da kullanarak 2016 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± Ã§ok sayÄ±da terÃ¶r eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdiler. MilletÃ§e, '2017 geliyor, inÅŸallah gÃ¼zel gÃ¼nler gelecek ve TÃ¼rkiye 2017'yi daha gÃ¼zel geÃ§irecek, 2017'yi esenlik, barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik iÃ§erisinde geÃ§irecek' diye Ã¼mit ve temenni ettiÄŸimiz bir anda maalesef bu hain saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirerek ÅŸu mesajÄ± vermek istiyorlar; '2017'de de TÃ¼rkiye'nin baÅŸÄ±na bela olmaya devam edeceÄŸiz'. Biz de onlara diyoruz ki; Biz de 2017'de nerede olursanÄ±z olun inlerinize gireceÄŸiz. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin hiÃ§birisi arasÄ±nda fark gÃ¶zetmeksizin Allah'Ä±n izniyle, milletimizin desteÄŸiyle, elimizdeki bÃ¼tÃ¼n milli kapasitemizle hepsine diz Ã§Ã¶ktÃ¼receÄŸiz, hepsine gereken cevabÄ± vereceÄŸiz.

TÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle kÄ±nÄ±yoruz, terÃ¶re teslim olmayacaÄŸÄ±z. Bu saldÄ±rÄ± niteliÄŸi itibarÄ±ylaÂ Ã¶ncekilerden farklÄ±.

Verilen mesaj, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± operasyonlarÄ±na verilen mesajdÄ±r. Ã–zellikle FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu Ã§erÃ§evesinde, baÅŸarÄ±lÄ± ve kararlÄ± bir ÅŸekilde Suriye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmekte olan operasyonlarÄ±n hem terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini hem terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini taÅŸeron olarak kullananlarÄ± rahatsÄ±z ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Ã–zellikle son zamanlardaki sahadaki baÅŸarÄ±mÄ±zÄ± hazmedemeyen gÃ¼Ã§lerin, terÃ¶r eylemini yÃ¶nlendirdiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

Ãœlkemizde hayat tarzlarÄ± Ã¼zerinden ayrÄ±ÅŸma isteniyor.Â

Bu terÃ¶r eylemiyle birlikte, maalesef TÃ¼rkiye'de halkÄ±mÄ±z arasÄ±nda hayat tarzlarÄ± Ã¼zerinden, inanÃ§ farklÄ±lÄ±klarÄ± Ã¼zerinden, mezhepler Ã¼zerinden bir takÄ±m ayrÄ±ÅŸmalarÄ± ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar ve maalesef bir kÄ±smÄ± da sosyal medya Ã¼zerinden yapÄ±lan bu tÃ¼r ÅŸuursuz, dengesiz bir takÄ±m propagandalarla da halkÄ±n arasÄ±nÄ± aÃ§maya gayret ediyorlar. HiÃ§ boÅŸuna heveslenmesinler. Bu milletin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±, bu konuda son derece ÅŸuurlu ve tecrÃ¼belidir. TerÃ¶rÃ¼n dininin, imanÄ±nÄ±n, aklÄ±nÄ±n ve vicdanÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilir.

TerÃ¶r kurbanlarÄ±nÄ±n hepsi masum insanlardÄ±r. OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nda da yek vÃ¼cut olmalÄ±yÄ±z.

UluslararasÄ± camianÄ±n timsah gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n manasÄ± yok. Siyasi farklÄ±lÄ±klara raÄŸmen insanlÄ±kta buluÅŸalÄ±m.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle eÅŸzamanlÄ± mÃ¼cadele sÃ¼recek. OrtadoÄŸu'da barÄ±ÅŸ insiyatifleri devam edecek. Irak'la yeni bir dÃ¶nem baÅŸlatÄ±lÄ±yor. Irak yÃ¶netimiyle yeni bir dÃ¶nem baÅŸlatÄ±lÄ±yor.

(Ekonomik durum) TÃ¼m tedbirler alÄ±ndÄ±, gerekirse yeni adÄ±mlar atÄ±lacak.Â

Anayasa teklifi bu hafta Genel Kurul'a gelecek.Â

Zor ve titizlikle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek bir soruÅŸturma. 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±ndadÄ±r. TerÃ¶ristle ilgili de parmak izine ve eÅŸgaline ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Sivil ÅŸehit konusunda yasa var, gerekirse tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r.Â

Ä°ÅŸi bu olan yÃ¼zlerce kiÅŸi her gÃ¼n mesai veriyor. YaÅŸam tarzÄ±na yÃ¶nelik eleÅŸtiriler terÃ¶re hizmet eder. Ucuz tuzaklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlar duyarlÄ± olmalÄ±. Ãœlke menfaatleriyle baÄŸdaÅŸmayan paylaÅŸÄ±mlar suÃ§tur.Â