Merasim Sokak saldÄ±rÄ±sÄ±nda 68 kiÅŸi iÃ§in mÃ¼ebbet istemi

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Åžubat 2016'da 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili, aralarÄ±nda PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin de olduÄŸu 68 kiÅŸi hakkÄ±nda 30'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlananÂ iddianame, Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal DÃ¼zene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosunda gÃ¶revli 3 savcÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan, aralarÄ±nda PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri Murat KarayÄ±lan, Cemil BayÄ±k, Fehman HÃ¼seyin ile PYD lideri Salih MÃ¼slÃ¼m'Ã¼n de yer aldÄ±ÄŸÄ± 16'sÄ± tutuklu 68 kiÅŸi hakkÄ±ndaki iddianameye iliÅŸkin deÄŸerlendirmesini tamamladÄ±.
Ä°ddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, yargÄ±lamanÄ±n 14 Mart 2017'de baÅŸlamasÄ±na ve takip eden iki gÃ¼nde de duruÅŸmalara devam edilmesine karar verdi. Heyet, kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesi ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tutuklu 16 sanÄ±ÄŸÄ±n bu hallerinin devamÄ±na da hÃ¼kmetti.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Merasim Sokak'ta 17 Åžubat 2016'da dÃ¼zenlenen ve 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili, aralarÄ±nda PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin de olduÄŸu 68 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenleyerek 30 KasÄ±m 2016'da mahkemeye gÃ¶nderdi.
Ä°ddianamede, PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri ZÃ¼beyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil BayÄ±k, Murat KarayÄ±lan, Fehman HÃ¼seyin ile PYD'nin elebaÅŸÄ± Salih MÃ¼slim'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 68 kiÅŸinin, kasten adam Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan 29'ar kez, devletin gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§tan da birer kez olmak Ã¼zere toplam 30'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.
TerÃ¶r eylemi talimatÄ±nÄ±n PKK/KCK'nÄ±n Ã¼st yÃ¶netimi tarafÄ±ndan verildiÄŸi, bu talimat sonrasÄ±nda Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edildiÄŸi iddianamede, eylemin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi sÄ±rasÄ±nda Ã¶rgÃ¼t mensubu olmayan bir kÄ±sÄ±m ÅŸÃ¼phelilerin de Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ettiÄŸinin tespit edildiÄŸi belirtildi.
Ä°ddianamede zanlÄ±lar, Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticileri, eyleme iÅŸtirak eden ÅŸÃ¼pheliler olarak ayrÄ±ldÄ±, 34'Ã¼ Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisi olan zanlÄ±larÄ±n isimleri ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±:
"Mustafa Karasu, Murat KarayÄ±lan, Cemil BayÄ±k, HÃ¼lya Oran, Nuriye Kesbir, Elif YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ali Haydar Kaytan, Sultan Kocabey, Duran Kalkan, Sabri Ok, Remzi Kartal, ZÃ¼beyir Aydar, Fehman HÃ¼seyin, Muzaffer Ayata, Mehmet TÃ¶ren, Ä°smail Ã–zden, RÄ±za Altun, Layika GÃ¼ltekin, Mahmut Dora, GÃ¼leser TÃ¶rÃ¼n, HÃ¼lya EroÄŸlu, GÃ¼lÃ¼zar Tural, GÃ¼lÃ¼ÅŸan Eksen, Salih MÃ¼slim, Filiz Duman, Engin Karaaslan, Salman Kurtulun, Ayfer Kordu, Menafi BeyazÄ±t, SÃ¼leyman Åžahin, Fethi Åžarlatan, Hamiyet YalÃ§Ä±nkaya, Mehmet Tahir KÄ±lÄ±Ã§ ve Murat ÃœÃ§er."
Ä°ddianameye gÃ¶re, eyleme iÅŸtirak eden ÅŸÃ¼phelilerin isimleri ise ÅŸÃ¶yle:
"Ekrem GÃ¼ney, Hejar Ã‡elik, Veli TaÅŸkÄ±ran, BirgÃ¼l Ayaz, Edip YetÃ¼t, GÃ¶nÃ¼l Ã‡elik, Muazzez Vuran, Nuran Er, Osman GÃ¼len, Hamit AydoÄŸan, Mehmet DoÄŸan, Ä°shak Ã–zÃ§aktu, Serdar Ã‡elik, Hasan Mamak, Åžeyhmus GÃ¼ltekin, Emrah Dayan, Sinem OÄŸuz, Kutbettin Onur, Metin Onur, Hayrettin Tomak, HÃ¼seyin KaradaÅŸ, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Bahri Deniz, Metin Arslan, UÄŸur YÃ¼ce, Hasan Avsan, Ä°smail Ä°par, Metin Cura, Turgut Kahraman, Mustafa Bulut, Serdar Bulut, Murat Karacan ve HÃ¼seyin GÃ¶kduman."
Ankara 6. Sulh Ceza HakimliÄŸi de Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine, saldÄ±rÄ±yla ilgili, aralarÄ±nda PKK'nÄ±n Avrupa'daki elebaÅŸlarÄ±ndan ZÃ¼beyir Aydar ve Remzi Kartal, PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'nin elebaÅŸÄ± Salih MÃ¼slim, PKK'nÄ±n elebaÅŸlarÄ±ndan Cemil BayÄ±k, Murat KarayÄ±lan ve Fehman HÃ¼seyin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 48 Ã¶rgÃ¼t elemanÄ± hakkÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiyle ilgili Malatya'da 76 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±ndaki iddianamede, eski 7. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Emin AyÄ±k'Ä±n cezaevi giriÅŸinde Huduti'ye "OlmadÄ± iÅŸte komutanÄ±m, baÅŸaramadÄ±k" dediÄŸi belirtildi
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Kilis'le konuÅŸlu birliklerden, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesine, aralarÄ±nda obÃ¼s ve Ã§ok namlulu roketatarlarÄ±n da bulunduÄŸu askeri araÃ§ ve personel sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±
Ankara Merasim Sokak'ta 17 Åžubat 2016'da 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili, 68 kiÅŸi hakkÄ±nda 30'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
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