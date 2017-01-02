19:07, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Kilis'ten El Bab'a askeri sevkiyat





Kilis'le konuÅŸlu birliklerden, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesine, aralarÄ±nda obÃ¼s ve Ã§ok namlulu roketatarlarÄ±n da bulunduÄŸu askeri araÃ§ ve personel sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 132'nci gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan El Bab bÃ¶lgesine askeri araÃ§ ve personel sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±. Ã–ÄŸleden sonra sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki Elbeyli'de konuÅŸlu birliklerden yola Ã§Ä±kan aralarÄ±nda FÄ±rtÄ±na obÃ¼slerinin de bulunduÄŸu askeri araÃ§lar ile personeller, gÃ¼venlik Ã¶nlemleri arasÄ±nda sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§erek El Bab bÃ¶lgesine gitti.

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