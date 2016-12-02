BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Irak'a gidecek

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak'a ziyarette bulunacak.
BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m, 5-6 Ocak tarihlerinde BaÄŸdat ve Erbil'i ziyaret edecek.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiyle ilgili Malatya'da 76 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±ndaki iddianamede, eski 7. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Emin AyÄ±k'Ä±n cezaevi giriÅŸinde Huduti'ye "OlmadÄ± iÅŸte komutanÄ±m, baÅŸaramadÄ±k" dediÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 5-6 Ocak tarihlerinde Irak'Ä± ziyaret edecek
Kilis'le konuÅŸlu birliklerden, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesine, aralarÄ±nda obÃ¼s ve Ã§ok namlulu roketatarlarÄ±n da bulunduÄŸu askeri araÃ§ ve personel sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±
Ankara Merasim Sokak'ta 17 Åžubat 2016'da 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili, 68 kiÅŸi hakkÄ±nda 30'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
HÃ¼kÃ¼met sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rkiye'de anayasal reform sÃ¼recinin bu hafta Meclis'e getirilmesi var" dedi
Kayseri'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi evinin Ã§atÄ± katÄ±nda yakalanan FETÃ‡ zanlÄ±sÄ± Battalgazi EÄŸitim KurumlarÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Fatih Setenci adliyeye sevk edildi
Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin yeni bir fotoÄŸrafÄ± daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi
TÃ¼rkiye, geÃ§en yÄ±l taahhÃ¼t ettiÄŸi 2 milyon dolarlÄ±k baÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°Ä°T'in ilgili birimlerine ulaÅŸtÄ±rdÄ±
SGK tahsilat sisteminde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle son Ã¶deme tarihi bugÃ¼n olan prim ve diÄŸer tÃ¼m alacaklarÄ±nÄ±n sÃ¼resini uzattÄ±
OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ±na benzetilen bir kiÅŸinin deniz otobÃ¼sÃ¼nden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiÄŸi ihbarÄ±, polisi harekete geÃ§irdi
Kilis'te askeri araÃ§ ÅŸarampole devrildi. Kazada 2 asker yaralandÄ±
Meteoroloji, Antalya ve MuÄŸla'nÄ±n bazÄ± ilÃ§eleri iÃ§in saÄŸanak ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
76 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianame, 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi
Ä°ngiliz gazetelerindeki bazÄ± makalelerde BatÄ±â€™ya DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde TÃ¼rkiyeâ€™nin yanÄ±nda yer almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
YÃ–K, kapatÄ±lan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin yeni okullarÄ±na Ã¶deyecekleri Ã¼cretlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±