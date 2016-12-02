19:12, 02 Ocak 2017 Pazartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Irak'a gidecek





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 5-6 Ocak tarihlerinde Irak'Ä± ziyaret edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak'a ziyarette bulunacak. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m, 5-6 Ocak tarihlerinde BaÄŸdat ve Erbil'i ziyaret edecek.

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