'DEAÅž kaÃ§an sivillerden haraÃ§ alÄ±yor'

DEAÅž'Ä±n, kontrolÃ¼nde tuttuÄŸuÂ Irak'Ä±nÂ KerkÃ¼kÂ kentine baÄŸlÄ±Â HaviceÂ ilÃ§esinden kaÃ§mak isteyenÂ sivillerden kiÅŸi baÅŸÄ± 600 dolar aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼neyindeki PeÅŸmerge mevzisi komutanlarÄ±ndan Albay Hiva Enver, "Her gÃ¼n yÃ¼zlerce sivil, DEAÅž'Ä±n elindeki bÃ¶lgelerden kaÃ§Ä±p mevzilerimize sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor. DEAÅž, sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±na izin vermek iÃ§in kiÅŸi baÅŸÄ± 600 dolar haraÃ§ alÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.
Havice'den kaÃ§an sivillerin gÃ¼venli bÃ¶lgelere geÃ§iÅŸine izin verilmeden Ã¶nce Ã¶n soruÅŸturmaya tabi tutulduklarÄ±nÄ± belirten Enver, "KonuÅŸtuÄŸumuz siviller, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n istisnasÄ±z bir ÅŸekilde hiÃ§ kimseyi haraÃ§sÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bilgi verdi." dedi.
Havice'nin Ramle kÃ¶yÃ¼nden Ã§ocuklarÄ±yla birlikte kaÃ§an 55 yaÅŸÄ±ndaki Emire Hasan, tehlikeli yollardan geÃ§ip PeÅŸmerge mevzilerine sÄ±ÄŸÄ±nabilmek iÃ§in kiÅŸi baÅŸÄ± 600 dolar Ã¶dediklerini dile getirerek, "DEAÅž, sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±na ancak verilen haraÃ§ ile gÃ¶z yumuyor. 7 fertlik bir ailem var ve toplamda 4 bin 200 dolar Ã¶demek zorunda kaldÄ±k." diye konuÅŸtu.
HaraÃ§ Ã¶denmesine raÄŸmen DEAÅž'Ä±n elinden kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Hasan, mayÄ±nlÄ± arazilerden kaÃ§arken militanlarÄ±n yaylÄ±m ateÅŸine maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± da aktardÄ±.
Ã‡ocuk ve torunlarÄ±yla PeÅŸmerge mevzilerine sÄ±ÄŸÄ±nan Ãœmide Sami ise "Elinde parasÄ± olan kaÃ§abiliyor, ancak olmayan sessiz bir ÅŸekilde evinde yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor. TÃ¼m paramÄ±zÄ± verip tehlikeleri gÃ¶ze alÄ±p kaÃ§tÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.
DEAÅž'Ä±n elindeki bÃ¶lgelerden kaÃ§an siviller, PeÅŸmerge mevzilerine sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ktan sonra geÃ§ici bir sÃ¼reliÄŸine kurulan KerkÃ¼k kentindeki Ã§adÄ±r kamplarÄ±na sevk ediliyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in verilerine gÃ¶re KerkÃ¼k, Irak'ta meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± evlerini terk eden iÃ§ gÃ¶Ã§menleri barÄ±ndÄ±ran 2'nci kent konumunda.
DEAÅž, 10 Haziran 2014'ten beri tamamen kuÅŸatma altÄ±na alÄ±nan Havice ilÃ§esini elinde tutuyor.
KerkÃ¼k'teki PeÅŸmerge komutanlarÄ±ndan Albay Enver, "DEAÅž, sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±na izin vermek iÃ§in kiÅŸi baÅŸÄ± 600 dolar haraÃ§ alÄ±yor." dedi
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