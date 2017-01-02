19:35, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Darbeci general 'komutanÄ±m baÅŸaramadÄ±k' demiÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'dakiÂ darbe giriÅŸimiyle ilgili tutuklanan eski 2. Ordu KomutanÄ± OrgeneralÂ Adem HudutiÂ ile bazÄ± generaller, subay ve astsubaylarla erlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 76 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±ndaki iddianamede, eski 7. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneralÂ Emin AyÄ±k'Ä±n cezaevi giriÅŸinde Huduti'ye "OlmadÄ± iÅŸte komutanÄ±m, baÅŸaramadÄ±k" dediÄŸi belirtildi.

Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± ErgÃ¼l YÄ±lmaz ve BaÅŸsavcÄ± Vekili Mehmet Badem tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalÄ±kÂ iddianamede, eski 2. Ordu KomutanÄ± Orgeneral Huduti, bir numaralÄ± ÅŸÃ¼pheli olarak yer alÄ±yor.

SÄ±kÄ±yÃ¶netim Mesaj Formunun gelmesini mÃ¼teakip, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunan diÄŸer ÅŸÃ¼pheliler Mustafa Serdar Sevgili, Zeki KarataÅŸ, BahadÄ±r Erdemli ve BinbaÅŸÄ± EyÃ¼p KÃ¶k'Ã¼n Adem Huduti'nin konutuna gittikleri, mesaj formuyla ilgili Adem Huduti ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri, konuta sonradan gelen Sedat Kaya'nÄ±n da dahil olmasÄ±yla saat 23.20 sÄ±ralarÄ±nda 2. Ordu KarargahÄ±na geldikleri, 23.30 sÄ±ralarÄ±nda karargahta bulunan makam odasÄ±na girdiÄŸi, daha sonra da saat 00.03 sÄ±ralarÄ±nda Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±na giriÅŸ yapan Kurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Avni Angun'un komuta katÄ± koridorunda TuÄŸgeneraller Mustafa Serdar Sevgili ve Zeki KarataÅŸ ile kÄ±sa bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra Albay BahadÄ±r Erdemli'nin de hazÄ±r olduÄŸu Adem Huduti'nin odasÄ±na gittikleri kaydedildi.

Ä°ddianamede, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n telefonla canlÄ± yayÄ±na katÄ±larak, millete verdiÄŸi mesajlara raÄŸmen, 2. Ordu KomutanÄ± olan ÅŸÃ¼phelinin bu yÃ¶nde bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±, 16/07/2016 gÃ¼nÃ¼ saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda Malatya Valisinin 2. Ordu KomutanÄ± ile irtibata geÃ§ebildiÄŸi, bu saate kadar 2. Ordu KomutanÄ± olan ÅŸÃ¼phelinin il valisiyle irtibat kurmadÄ±ÄŸÄ±, kurulan bu irtibat Ã¼zerine Malatya Valisinin kendisinden 2. Ordu'da herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±, bu kalkÄ±ÅŸmaya karÅŸÄ± olunduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde bir mesaj yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n istendiÄŸi ancak bu talep Ã¼zerine saat 03.06 sÄ±ralarÄ±nda '2. Ordu BÃ¶lgesindeki bÃ¼tÃ¼n birliklerin kÄ±ÅŸlalarÄ±nda ve emir komuta zinciri dÄ±ÅŸÄ±nda bir faaliyet iÃ§erisinde olmadÄ±ÄŸÄ± milletimizin bilgisine sunarÄ±m...' ÅŸeklinde baÅŸlayan bir mesaj yazarak Malatya Valisine WhatsApp Ã¼zerinden mesajÄ±n fotoÄŸraflanarak gÃ¶nderildiÄŸi, valinin de bu mesajÄ± Anadolu AjansÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yayÄ±nlattÄ±ÄŸÄ±, bu mesajÄ±n Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildiÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.

HUDUTÄ°'NÄ°N ODASINA UZUN NAMLULU SÄ°LAHLA GÄ°RÄ°LMEMÄ°Åž

AlÄ±nan ifade ve kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n incelendiÄŸi aktarÄ±lan iddianamede, ÅŸÃ¼pheli Huduti'nin makam odasÄ±na giriÅŸi ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± esnasÄ±nda kendisine karÅŸÄ± herhangi bir zor kullanma olmadÄ±ÄŸÄ±, makam odasÄ±nda iken Albay BahadÄ±r Erdemli, TuÄŸgeneral Zeki KarataÅŸ, TuÄŸgeneral Mustafa Serdar Sevgili'nin Adem Huduti'nin emir subayÄ± olan Sedat Kaya nezaretinde iÃ§eriye defalarca girip Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±, giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda askeri nizama uyduklarÄ±, makam odasÄ±nÄ±n iki kapÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸu, bu kapÄ±lardan birinde Koruma AstsubayÄ± Fatih GÃ¼rcan, diÄŸerinde ise HacÄ± Eyyip Ã–zcan'Ä±n bulunduÄŸu, bu nedenle bu odaya hiÃ§bir zaman uzun namlulu silah ile girilmediÄŸi, Albay Erdemli'nin sadece bir kere uzun namlulu silah ile iÃ§eriye girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ancak emir subayÄ± Kaya tarafÄ±ndan uzun namlulu silahÄ±n alÄ±narak iÃ§eriye silahsÄ±z girmesinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

"OLMADI Ä°ÅžTE KOMUTANIM, BAÅžARAMADIK"

ÅžÃ¼phelilerden Kemal Keskin'in beyanÄ±nda, Huduti ve Angun'un kendileri ile hareket ettiÄŸini, kendilerine aksi bir bilginin ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi belirtilen iddianamede, ÅŸunlar kaydedildi:

"ÅžÃ¼pheli Adem Huduti'nin tutuklandÄ±ktan sonra, diÄŸer ÅŸÃ¼pheliler Avni Angun ve Emin AyÄ±k ile Malatya E Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumundan DÃ¼zce T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuna sevki sÄ±rasÄ±nda, DÃ¼zce T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu giriÅŸinde, mahkum kabul bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ilk kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±, ÅŸÃ¼phelilerin kiÅŸisel malzemelerinin bulunduÄŸu yere gittikleri sÄ±rada Adem Huduti'nin daha Ã¶nceden gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi ve araÃ§tan indirildiÄŸi yerde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸÃ¼pheliler Avni Angun ve Emin AyÄ±k'a 'Ne yaptÄ±nÄ±z Ã§ocuklar, beni de yaktÄ±nÄ±z' ÅŸeklinde beyanda bulunduÄŸu, 7. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Emin AyÄ±k'Ä±n da 'OlmadÄ± iÅŸte komutanÄ±m, baÅŸaramadÄ±k' ÅŸeklinde karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi, Avni Angun'un da 'biz ve sizi' ÅŸeklinde sÃ¶ylemde bulunduÄŸu, ÅŸÃ¼phelilerin sevkine refakat eden jandarma gÃ¶revlileri Ä°.M, S.K. ve R.P'nin beyanlarÄ± ile 23/07/2016 tarihli tutanaktan anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

2. Ordu Ä°nÃ¶nÃ¼ KÄ±ÅŸlasÄ±'ndan iÃ§eriden dÄ±ÅŸarÄ±ya doÄŸru emniyet ve jandarma kuvvetlerine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, darbecilerin etkisiz hale getirilmesi ve yakalanmalarÄ± amacÄ±yla Ä°nÃ¶nÃ¼ KÄ±ÅŸlasÄ±'na mÃ¼dahale kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan iddianamede, iÃ§erideki darbecilere destek amaÃ§lÄ± Altay KÄ±ÅŸlasÄ±'ndan zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, bir tanesinin yolda arÄ±zalandÄ±ÄŸÄ±, diÄŸerinin ise kÄ±ÅŸlaya girebilmek adÄ±na duvarÄ± yÄ±karak geÃ§mek istediÄŸi ancak duvarda askÄ±da kaldÄ±ÄŸÄ±, daha sonra bu zÄ±rhlÄ± araÃ§tan kÄ±ÅŸla iÃ§erisine girmiÅŸ olan emniyet gÃ¼Ã§lerine ateÅŸ edildiÄŸi, bu sÄ±rada 2. Ordu KomutanÄ± ÅŸÃ¼pheli Adem Huduti'nin valiyi telefonla arayarak, kÄ±ÅŸladaki darbecilere mÃ¼dahale iÃ§in giren jandarma veya emniyet kuvvetlerinin geri Ã§ekilmesini, darbecileri ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kan dÃ¶kÃ¼lmesini istemediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi ancak bu talebinin vali tarafÄ±ndan geceden itibaren mÃ¼dahale edilmediÄŸini, beklendiÄŸini, bu saate kadar hiÃ§bir geliÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aksine iÃ§eriden dÄ±ÅŸarÄ±ya gÃ¼venlik kuvvetlerine yÃ¶nelik ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n darbecilere yardÄ±m iÃ§in geldiÄŸini, bu zÄ±rhlÄ± araÃ§tan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu sebeple mÃ¼dahalede bulunacaÄŸÄ± hususunda kararlÄ± olunduÄŸunun sÃ¶ylendiÄŸi, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin valinin telefonunun hoparlÃ¶rÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±k olmasÄ± sebebiyle yanÄ±nda bulunan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan da duyulduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

HUDUTÄ°, BAÅžSAVCIYI DA ARAMIÅž

Ä°ddianamede, daha sonra 2. Ordu KomutanÄ± ÅŸÃ¼pheli Adem Huduti'nin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErgÃ¼l YÄ±lmaz'Ä± cep telefonundan arayarak "BaÅŸsavcÄ±m, Vali bey heyecanlÄ± davranÄ±yor. Kendisine sÃ¶yleyin, ben darbeci askerleri iknaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum, jandarma ve emniyet kuvvetlerini geri Ã§eksin." dediÄŸi kaydedildi.

ANGUN, 6 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K KEÅžÄ°F UÃ‡AÄžI HAZIRLANMASI TALÄ°MATINI VERMÄ°Åž

Ä°ddianamede, eski 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Avni Angun'un ise Yurtta Sulh Konseyi tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan "Harekat YÄ±ldÄ±rÄ±m" Ã¶ncelik dereceli gizli mesaj formunda "Malatya SÄ±kÄ±yÃ¶netim KomutanÄ±" olarak gÃ¶revlendirildiÄŸi belirtildi.

Ã–te yandan, Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Malatya 2. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli, darbeye teÅŸebbÃ¼s suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 197 er hakkÄ±nda takipsizlik kararÄ± verdi.