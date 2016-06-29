19:48, 02 Ocak 2017 Pazartesi

BaÅŸbakanlÄ±ktan sosyal medya uyarÄ±sÄ±: Yasal sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±





BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin sosyal medyada halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk edecek paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapanlarla ilgili yasal sÃ¼reÃ§lerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ä°stanbul'da 31 AralÄ±k gecesiÂ meydana gelen menfurÂ saldÄ±rÄ±Â sonrasÄ±Â sosyal medyada birtakÄ±m ayrÄ±mcÄ±lÄ±k iÃ§eren paylaÅŸÄ±mlara yer verildiÄŸine iÅŸaret edildi. DeÄŸerler ve yaÅŸam tarzlarÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan eleÅŸtirilerin, kutuplaÅŸmaya sevk edici paylaÅŸÄ±mlarÄ±n terÃ¶re hizmet edeceÄŸinin unutulmamasÄ± gerektiÄŸine dikkatin Ã§ekildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "Milli birlik ve beraberliÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸu ÅŸu gÃ¼nlerde, terÃ¶r eylemlerini haklÄ± gÃ¶sterebilecek bu tÃ¼r sÃ¶ylemler tehlikeli birer tuzaktÄ±r.Â Beka mÃ¼cadelesi verdiÄŸimiz ÅŸu gÃ¼nlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n duyarlÄ± olmasÄ± gerekmektedir. Ãœlkemizin ve milletimizin menfaatleriyle baÄŸdaÅŸmayan bu tÃ¼r paylaÅŸÄ±mlar aynÄ± zamanda suÃ§ teÅŸkil edebilecektir. HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk edecek bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapanlarla ilgili yasal sÃ¼reÃ§lerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z."

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