BaÅŸbakanlÄ±ktan sosyal medya uyarÄ±sÄ±: Yasal sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±

BaÅŸbakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ä°stanbul'da 31 AralÄ±k gecesiÂ meydana gelen menfurÂ saldÄ±rÄ±Â sonrasÄ±Â sosyal medyada birtakÄ±m ayrÄ±mcÄ±lÄ±k iÃ§eren paylaÅŸÄ±mlara yer verildiÄŸine iÅŸaret edildi.
DeÄŸerler ve yaÅŸam tarzlarÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan eleÅŸtirilerin, kutuplaÅŸmaya sevk edici paylaÅŸÄ±mlarÄ±n terÃ¶re hizmet edeceÄŸinin unutulmamasÄ± gerektiÄŸine dikkatin Ã§ekildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Milli birlik ve beraberliÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸu ÅŸu gÃ¼nlerde, terÃ¶r eylemlerini haklÄ± gÃ¶sterebilecek bu tÃ¼r sÃ¶ylemler tehlikeli birer tuzaktÄ±r.Â
Beka mÃ¼cadelesi verdiÄŸimiz ÅŸu gÃ¼nlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n duyarlÄ± olmasÄ± gerekmektedir. Ãœlkemizin ve milletimizin menfaatleriyle baÄŸdaÅŸmayan bu tÃ¼r paylaÅŸÄ±mlar aynÄ± zamanda suÃ§ teÅŸkil edebilecektir. HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk edecek bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapanlarla ilgili yasal sÃ¼reÃ§lerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z."
Isparta'da, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda aralarÄ±nda eski BatÄ± Akdeniz KalkÄ±nma AjansÄ± Genel Sekreteri Ã–zen'in de bulunduÄŸu 6'sÄ± tutuklu 9 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin sosyal medyada halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk edecek paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapanlarla ilgili yasal sÃ¼reÃ§lerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiyle ilgili Malatya'da 76 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±ndaki iddianamede, eski 7. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Emin AyÄ±k'Ä±n cezaevi giriÅŸinde Huduti'ye "OlmadÄ± iÅŸte komutanÄ±m, baÅŸaramadÄ±k" dediÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 5-6 Ocak tarihlerinde Irak'Ä± ziyaret edecek
Kilis'le konuÅŸlu birliklerden, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesine, aralarÄ±nda obÃ¼s ve Ã§ok namlulu roketatarlarÄ±n da bulunduÄŸu askeri araÃ§ ve personel sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±
Ankara Merasim Sokak'ta 17 Åžubat 2016'da 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili, 68 kiÅŸi hakkÄ±nda 30'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
HÃ¼kÃ¼met sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rkiye'de anayasal reform sÃ¼recinin bu hafta Meclis'e getirilmesi var" dedi
Kayseri'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi evinin Ã§atÄ± katÄ±nda yakalanan FETÃ‡ zanlÄ±sÄ± Battalgazi EÄŸitim KurumlarÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Fatih Setenci adliyeye sevk edildi
Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin yeni bir fotoÄŸrafÄ± daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi
TÃ¼rkiye, geÃ§en yÄ±l taahhÃ¼t ettiÄŸi 2 milyon dolarlÄ±k baÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°Ä°T'in ilgili birimlerine ulaÅŸtÄ±rdÄ±
SGK tahsilat sisteminde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle son Ã¶deme tarihi bugÃ¼n olan prim ve diÄŸer tÃ¼m alacaklarÄ±nÄ±n sÃ¼resini uzattÄ±
OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ±na benzetilen bir kiÅŸinin deniz otobÃ¼sÃ¼nden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiÄŸi ihbarÄ±, polisi harekete geÃ§irdi
Kilis'te askeri araÃ§ ÅŸarampole devrildi. Kazada 2 asker yaralandÄ±
Meteoroloji, Antalya ve MuÄŸla'nÄ±n bazÄ± ilÃ§eleri iÃ§in saÄŸanak ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
76 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianame, 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi