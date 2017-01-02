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21:49, 02 Ocak 2017 Pazartesi
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19:52, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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Eski BAKA Genel Sekreterinin FETÃ–'den yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Eski BAKA Genel Sekreterinin FETÃ–'den yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±

Isparta'da, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda aralarÄ±nda eski BatÄ± Akdeniz KalkÄ±nma AjansÄ± Genel Sekreteri Ã–zen'in de bulunduÄŸu 6'sÄ± tutuklu 9 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Isparta'da, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkinÂ soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda aralarÄ±nda eski BatÄ± Akdeniz KalkÄ±nma AjansÄ± (BAKA) Genel Sekreteri Mehmet SÄ±rrÄ± Ã–zen'in de bulunduÄŸu 6'sÄ±Â tutukluÂ 9 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Isparta 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lenÂ duruÅŸmaya, haklarÄ±nda "Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§undan dava aÃ§Ä±lan eski BAKA Genel SekreteriÂ Mehmet SÄ±rrÄ± Ã–zenÂ ile BAKA Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± Ali Galip Bilgili, Lokman Pehlivan, Kamil Deniz DemirbaÅŸ, Muhammed Muhsin Vural, Ã–zer Metin ve tutuksuz sanÄ±klar Bayram AltÄ±ntaÅŸ, Mehmet Candan, Sadettin Dikmen veÂ sanÄ±kavukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Ä°ddianamenin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savunmasÄ±nÄ± yapan eski BAKA Genel Sektereri Ã–zen, 18 ay BAKA Genel sekteri olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onun dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir kamu gÃ¶revinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°ddianamede Ã–zen'in BAKA'daki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±nÄ± yok etmek iÃ§in gÃ¶reve geldiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ifadelerini okuyan Mahkeme BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±, "Neden FETÃ– Ã¼yesi kiÅŸileri tespit etmediÄŸine" iliÅŸkin sorusuna Ã–zen, "GÃ¶reve geldikten sonra gÃ¶zlem yapmaya baÅŸladÄ±m. Ancak emniyet istihbarattan ve MÄ°T'ten bana herhangi bir ÅŸey gelmedi." ÅŸeklinde cevap verdi.Â 

BANK ASYA'DA HESAP AÃ‡TIÄžINI HATIRLAMADI

EskiÂ BAKAÂ Stratejik YÃ¶netim ve Koordinasyon Birim BaÅŸkanÄ± Lokman Pehlivan da savunmasÄ±nda, dÃ¼zenlenen operasyonda evinde ele geÃ§irilen 1 dolarÄ±n, bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde kendisine arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan hatÄ±ra kalmasÄ± amacÄ±yla verildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â 

Ä°ddianamede kÄ±rmÄ±zÄ± dereceÂ ByLockÂ kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu belirtilen Pehlivan, bu programÄ± kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Pehlivan, Mahkeme BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±'nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda Bank Asya'da neden hesap aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin sorusuna "BÃ¶yle bir hesap aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum." ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.

DuruÅŸmada sÃ¶z alan diÄŸerÂ sanÄ±klar da suÃ§lamalarÄ± reddetti.Â 

SanÄ±k avukatlarÄ± da mÃ¼vekkillerinin tahliyesini istedi.

Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±k Ã–zer Metin'in tahliyesine, diÄŸer tutuklu sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verdi.

DuruÅŸma, 22 Mart'a ertelendi.



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