GÃ¼ncelleme: 01:02, 03 Ocak 2017 SalÄ±

MÃ¼badelenin 'hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ hatÄ±ralarÄ±' mÃ¼zede sergilenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'Ä±nÂ SelanikÂ kentinden 94 yÄ±l Ã¶nceÂ mÃ¼badeleyleÂ TekirdaÄŸ'a gÃ¶Ã§ edenÂ muhacirlerin, torunlarÄ±na miras bÄ±raktÄ±klarÄ± eÅŸyalar, aÃ§Ä±lacakÂ MÃ¼badele MÃ¼zesi'nde hayat bulacak

TekirdaÄŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir Albayrak, TekirdaÄŸ'Ä±n, TÃ¼rk-Yunan nÃ¼fus mÃ¼badelesi dÃ¶neminde binlerce insanÄ±n yerinden kopartÄ±larak gÃ¶Ã§e zorlandÄ±ÄŸÄ± ve bu nedenle tarifsiz dramlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸehir olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TekirdaÄŸ LimanÄ±'nÄ±n, mÃ¼badele dÃ¶neminde, doÄŸduklarÄ± topraklarÄ± bÄ±rakÄ±p giden ve yeni bir hayat kurmak iÃ§in gelen gemiler dolusu insanÄ±n acÄ±larÄ±na tanÄ±klÄ±k eden bir kapÄ± olduÄŸunu belirten Albayrak, "SÃ¶z konusu bu acÄ± her iki milletin de evlatlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§ift taraflÄ± bir acÄ±dÄ±r. MÃ¼badeleden bu yana neredeyse bir asÄ±r geÃ§mesine raÄŸmen hala bir Yunanistan vatandaÅŸÄ± Ã¼lkemize gelerek atalarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, atalarÄ±nÄ±n yurt edindiÄŸi topraklarÄ± ziyaret edip onlar adÄ±na gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kÃ¼yor ve duygulanÄ±yorsa, bizim insanÄ±mÄ±z da Yunanistan'a gidip aynÄ± duygularla geri dÃ¶nÃ¼yorsa, bu demektir ki onca geÃ§en yÄ±l bu acÄ±larÄ±n Ã¼stÃ¼nÃ¼ Ã¶rtmeye yetmemiÅŸtir." diye konuÅŸtu.

AtalarÄ±nÄ±n geride bÄ±raktÄ±klarÄ± ya da birlikte getirdikleri kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ± ve tÃ¼m yaÅŸananlara dair belgeleri en iyi ÅŸekilde korumakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduklarÄ±nÄ± ifade eden Albayrak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu mirasÄ± koruyacaÄŸÄ±z ki tarihe not dÃ¼ÅŸerek bu yaÅŸananlarÄ±n ilelebet herkese ibret olmasÄ±na ve bu acÄ±larÄ±n bir kez daha tekerrÃ¼r etmemesine katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±z. OluÅŸturulacak MÃ¼badele MÃ¼zesi'nin en baÅŸtaki amaÃ§larÄ±ndan biri de budur. Yunanistan'dan TekirdaÄŸ'a gÃ¶Ã§ eden vatandaÅŸlarÄ±n o dÃ¶nemde kullandÄ±klarÄ± ve torunlarÄ±na miras bÄ±raktÄ±klarÄ±, onlarÄ±n da bizlere baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± eÅŸyalar mÃ¼zede sergilenecek. MÃ¼badelenin hÃ¼znÃ¼nÃ¼, o dÃ¶nemde insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n hatÄ±ralarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu eÅŸyalar, atalarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± yeni nesle aktarmak anlamÄ±nda Ã§ok deÄŸerli."

Albayrak, mÃ¼zeyi 2017'nin ortasÄ±na kadar SÃ¼leymanpaÅŸa ilÃ§esinde aÃ§mayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

"SANDIKLARDAN NE Ã‡IKTIYSA MÃœZEYE BAÄžIÅžLAYACAÄžIZ"

IÅŸÄ±klar KÃ¶yÃ¼ Selanikliler Dernek BaÅŸkanÄ± Olcay Ceylan da mahalle sakinlerinin Ã§oÄŸunun mÃ¼badele gÃ¶Ã§menlerinin torunu olduÄŸunu ifade etti.

MÃ¼badele MÃ¼zesi iÃ§in mahalledeki vatandaÅŸlarÄ±n dede ve ninelerinden kalan eÅŸyalarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlayacaklarÄ±nÄ± anlatan Ceylan, "SandÄ±klarÄ±mÄ±zdan ne Ã§Ä±ktÄ±ysa bunlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlayarak BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zeye destek olacaÄŸÄ±z." dedi.

MÃ¼badele MÃ¼zesi'nin kurulmasÄ±nÄ± Ã§ok olumlu karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ceylan, "GÃ¼zel bir proje, bu projeyi destekliyoruz. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n yaÅŸlÄ±larÄ±ndan kalan kamalar, hanÃ§erler, eski oraklar, dirhemler, Ã§Ä±krÄ±k dediÄŸimiz el dokuma tezgahlarÄ± gibi buna benzer eÅŸyalarÄ± mÃ¼zeye baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±z. Bu gelecek kuÅŸaklara yansÄ±sÄ±n, genÃ§lerimiz bunlarÄ± gÃ¶rsÃ¼n ve yaÅŸatÄ±lsÄ±n diye destekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"DEDEMÄ°N HATIRASI MÃœZEDE YAÅžASIN "

IÅŸÄ±klar Mahallesi'nde yaÅŸayan 65 yaÅŸÄ±ndaki Fehmi Kutur ise mÃ¼badele dÃ¶neminde dedesinin Selanik'in Ã‡iÄŸdemli kÃ¶yÃ¼nden gÃ¶Ã§ ederek TekirdaÄŸ'a yerleÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.

Mahallede kasaplÄ±k yaparak geÃ§imini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kutur, "Bu meslek bana dedemden miras. Babam her ne kadar kasaplÄ±k yapmadÄ±ysa da bu mesleÄŸi bana dedem Ã¶ÄŸretti. Dedemden hatÄ±ra bana yaklaÅŸÄ±k 150 yÄ±llÄ±k bÄ±Ã§ak ve et astÄ±ÄŸÄ±mÄ±z demir Ã§engel kaldÄ±. Bu eÅŸyalarÄ± kurulacak mÃ¼zeye vereceÄŸim. Dedemin hatÄ±rasÄ± orada yaÅŸasÄ±n." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Mahalle sakinlerinden 75 yaÅŸÄ±ndaki Hakime Demir de annesi bebekken ailesinin TekirdaÄŸ'a gÃ¶Ã§ ettiÄŸini, dedesi ve ninesinin o yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ±n hikayeleriyle bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

Ninesinden kalan eÅŸyalarÄ± sandÄ±kta sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kurulacak mÃ¼ze iÃ§in bunlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Demir, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu eÅŸyalar Selanik'in Davutlu kÃ¶yÃ¼nden geldi. Dedemin giydiÄŸi gÃ¶mlek, ninemin seccadesi, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ gibi eÅŸyalar var. BunlarÄ± gÃ¶rdÃ¼kÃ§e hep ninelerimin anlattÄ±ÄŸÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼ hikayeler gelir aklÄ±ma, aÄŸlarÄ±m. SandÄ±ktan bunlarÄ± Ã§Ä±karttÄ±m, nenelerimizin, dedelerimizin eÅŸyalarÄ±nÄ±. Åžimdi bunlarÄ± mÃ¼zeye hediye ederim, onlarÄ± genÃ§lerimiz gÃ¶rsÃ¼n."