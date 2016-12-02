GÃ¼ncelleme: 23:50, 02 Ocak 2017 Pazartesi

'Titanic'i batÄ±ran buzdaÄŸÄ± deÄŸil, bÃ¼yÃ¼k bir yangÄ±ndÄ±' iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Titanic'in gÃ¶vdesi Ã¼zerinde yapÄ±lan son incelemeler, geminin motorlarÄ±nÄ±n kÃ¶mÃ¼r depolama bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã§Ä±kan dev yangÄ±n nedeniyle durmuÅŸ olabileceÄŸini ortaya koydu.Â



DÃ¼meni de Ã§alÄ±ÅŸmaz hale gelen Titanic'in okyanusta sÃ¼rÃ¼klenerek buzdaÄŸÄ±na Ã§arpÄ±p battÄ±ÄŸÄ± tezi Ã¼zerinde duruluyor.

BBC TÃ¼rkÃ§e'nin haberine gÃ¶re, iddiayÄ± ortaya atan 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir Titanic'i inceleyen gazeteci Senan Molony. Titanic suya indirilmeden Ã¶nce elektrik mÃ¼hendisleri tarafÄ±ndan Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ve enkaz fotoÄŸraflarÄ±nÄ± inceleyen Molony, enkazÄ±n saÄŸ Ã¶n tarafÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yanÄ±k izleri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yor.

'YANGIN, BUZ VE SORUMSUZLUK'

Molony, "BuzdaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶vdeyi deldiÄŸi noktayÄ± inceliyorduk. Tam da o noktada bÃ¼yÃ¼k yanÄ±k izleri olduÄŸunu fark ettik. Ä°Ã§eride Ã§Ä±kan bir yangÄ±n, buz daÄŸÄ±nÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± noktayÄ± zayÄ±flatmÄ±ÅŸ olabilir" diyor.



KÃ¶mÃ¼r depolama bÃ¶lgesinde Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len gizli bir yangÄ±nÄ±n iÃ§in iÃ§in Ã¼Ã§ hafta boyunca yanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ifade ediliyor. Titanic yola Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra kazan dairesinin hemen yanÄ±ndaki kÃ¶mÃ¼r deposunda bir yangÄ±n Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, 12 kiÅŸilik bir ekip yangÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle sÃ¶ndÃ¼rebilmiÅŸti. Titanic'i imal eden ÅŸirketin baÅŸkanÄ± Joseph Bruce Ismay'Ä±n da yolculara yangÄ±n konusunda hiÃ§bir ÅŸey sÃ¶ylenmemesi konusunda mÃ¼rettebatÄ± uyardÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Molony, "Titanic'in batÄ±ÅŸÄ± hep bir kaza olarak lanse edildi. Bu hikaye dev bir geminin buzdaÄŸÄ±na Ã§arpasÄ±ndan ibaret deÄŸil. Pek Ã§ok sebebin bir araya gelmesiyle bÃ¼yÃ¼k bir trajedi yaÅŸandÄ±: YangÄ±n, buz ve sorumsuzluk" diyor.

270 metre uzunluÄŸunda ve yaklaÅŸÄ±k 100 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki transatlantik, bundan 105 yÄ±l Ã¶nce 15 Nisan'da batmÄ±ÅŸ ve 1500'den fazla kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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