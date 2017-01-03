Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretleri belirlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti belli oldu. Bugün saat 07.00'den itibaren otomobiller için 16.60 TL, minibüsler için 24.90 TL ücret alınacak. Bu tarife 1 Şubat 2018 tarihine kadar geçerli olacak.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan Avrasya Tüneli geçiş ücretiyle ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 20 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Avrasya Tüp Tüneli'nden bugüne kadar 15 TL olarak uygulanan geçiş ücretlerinin tekrar belirlendiği kaydedildi.
Açıklama şöyle devam etti:
“Tünelden geçiş ücretleri, 3 Ocak 2017 tarihi Saat 07.00 itibariyle otomobiller için 16.60 TL, minibüsler için 24.90 TL olarak uygulanacaktır. Söz konusu ücretler 1 Şubat 2018 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüp Tüneli geçişlerinden elde edilen gelir ise daha önce açıklandığı üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından şehit ve gaziler için açılan hesaba aktarılacaktır.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrasya Tüneli'nin 20 Aralık'taki açılışı sırasında, yılbaşına kadar geçiş ücretinin 15 TL olacağını ve bu süre içerisinde toplanacak paranın şehit ailelerine verileceğini açıklamıştı.
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Avrasya Tüneli'nde otomobiller için 16.60 TL, minibüsler için 24.90 TL ücret alınacak
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