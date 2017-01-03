07:57, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Netanyahu polise Ã¼Ã§ saat ifade verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun, hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda polise Ã¼Ã§ saat ifade verdiÄŸi bildirildi.

BatÄ± KudÃ¼s'teki konutuna dÃ¼n akÅŸam gelen polisler, Binyamin Netanyahu'ya "rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± sordu. Ä°srail polis teÅŸkilatÄ±nda yolsuzluk suÃ§larÄ±yla mÃ¼cadele amacÄ±yla kurulan "Lahav 433" biriminden gelen polislerin sorgusunun 3 saat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Ä°srail polis sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan ve Yediot Ahronot gazetesinde yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail polisi, iÅŸ adamlarÄ±ndan hediyeler kabul ettiÄŸi ÅŸÃ¼phesiyle BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu'yu sorguladÄ±. BaÅŸbakan'Ä±n KudÃ¼s'teki konutunda gerÃ§ekleÅŸen soruÅŸturma 3 saat sÃ¼rdÃ¼. Åžu aÅŸamada daha fazla bilgi vermemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." ifadelerine yer verildi.

SORUÅžTURMA AMERÄ°KALI Ä°Åž ADAMININ Ä°FADELERÄ°NE DAYANDIRILDI

Haretz gazetesi de Netanyahu'nun yÃ¼z binlerce ÅŸekel (1 dolar=3,85 ÅŸekel) deÄŸerinde rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde yeterli bilgi toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve polisin soruÅŸturmayÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± Ronald Lauder'Ä±n ifadelerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Lauder'in, Netanyahu'ya bir takÄ±m elbise hediye ettiÄŸini ve oÄŸlu Yair'in yurt dÄ±ÅŸÄ± gezisinin masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi belirtilen haberde, polisin ise Lauder'in, Netanyahu'ya sÃ¶ylediÄŸinden daha yÃ¼klÃ¼ miktarda hediyeler verdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan Netanyahu, Ä°srail basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, soruÅŸturma baÅŸlamadan Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BasÄ±nda, televizyon kanallarÄ±nda ve muhalefet kanadÄ±nda kutlama haberleri yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuyoruz. Kutlama yapmadan Ã¶nce bekleyin. Polis soruÅŸturmadan hiÃ§bir sonuÃ§ elde edemeyecek. Siz bu iddialarÄ±nÄ±za, biz ise Ä°srail'i yÃ¶netmeye devam edeceÄŸiz." dedi.