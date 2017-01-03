Fransa'da 'zorunlu' organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ulusal Mecliste geÃ§en ay kabul edilen saÄŸlÄ±k yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸine gÃ¶re, yeni yÄ±lÄ±n baÅŸlamasÄ±yla "otomatik organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±" uygulamasÄ±na geÃ§ildi.
Åžimdiye kadar bir kiÅŸinin, Ã¶ldÃ¼kten sonra organlarÄ±nÄ±n baÅŸka birisine nakledilmesi iÃ§in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda buna iliÅŸkin bildirimde bulunmasÄ± gerekiyordu. Yeni dÃ¼zenleme ile Ã¼Ã§ yol izlenerek, organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n resmi kayÄ±tlara geÃ§irilmesi gerekiyor.
Klasik yÃ¶ntem kullanÄ±larak kiÅŸi dilekÃ§e ile organlarÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlamayÄ± reddedebileceÄŸi gibi, yeni uygulama sonrasÄ± hizmete giren Ã¶zel internet sitesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu prosedÃ¼rÃ¼ yerine getirebilecek.
Yeni yasayla vatandaÅŸlarÄ±n herhangi bir organÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlamayÄ± reddedebilmesi imkanÄ± da getirildi. Åžimdiye kadar organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± konusunda ayrÄ±m yapÄ±lamÄ±yordu. VatandaÅŸlar organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±na karar verirken ya tÃ¼m vÃ¼cudunu baÄŸÄ±ÅŸlÄ±yor ya da tamamen baÄŸÄ±ÅŸa karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±p reddedebiliyordu.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, yeni dÃ¼zenlemenin organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rma amaÃ§lÄ± olduÄŸunu ve deÄŸiÅŸiklikle baÄŸÄ±ÅŸÄ±n daha kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.
Fransa'da, 2015 yÄ±lÄ± verilerine gÃ¶re her Ã¼Ã§ aileden biri, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n organlarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.
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