08:14, 03 Ocak 2017 Salı

İDO'dan sefer iptalleri





İDO, bazı seferlerini hava muhalefeti sebebiyle yapamazken bazı seferleri de iptal etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) dış hat seferlerinden bazıları, hava şartları nedeniyle iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüslerinden yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi. İptal edilen diğer seferler ise şöyle: "08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri." İDO ayrıca hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

İlgili Konular ido sefer iptalleri

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.