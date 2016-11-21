Güncelleme: 08:18, 03 Ocak 2017 Salı

Fırat Kalkanı'nda 18 DEAŞ mensubu öldürüldü





Fırat Kalkanı'nda dört DEAŞ hedefi imha edildi, 18 örgüt mensubu öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, gün içinde yaşanan çatışmalar ve topçu atışları sonucu 18 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi, çoğu ağır 37 örgüt mensubu yaralandı. Örgütün El Bab ve Bzagah’da bulunan barınma yeri ve cephanelik olarak kullandığı 4 hedef de hava harekatı ile imha edildi.

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