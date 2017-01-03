Güncelleme: 08:24, 03 Ocak 2017 Salı

Ankara'daki yangında 30 kişi hastaneye kaldırıldı





Ankara'da bir binada çıkan yangında dumanda etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara'da bir apartmanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen yaklaşık 30 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Çukurambar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1245 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında bulunan devre mülk tatil köyü merkez ofisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen dumanlar, 25 dairenin bulunduğu 5 katlı binaya yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. APARTMAN SAKİNLERİNİ SİREN SESİYLE UYANDIRDILAR Binayı tahliye etmeye karar veren ekipler, uzun süre itfaiye araçları ve ambulansların siren sesiyle apartman sakinlerini uyandırmaya çalıştı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. İş yerinde hasara yol açan ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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