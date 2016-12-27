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Konya'da eğitime kar engeli
Konya'da eğitime kar engeli

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Konya merkez ve 4 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ile Ahırlı, Altınekin, Çumra ve Seydişehir ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı ve buzlanma yüzünden 03 Aralık Salı günü tatil edildi.

Ayrıca il genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.



İlgili Konular kar tatili
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