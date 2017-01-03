08:32, 03 Ocak 2017 Salı

13 ilde FETÖ operasyonu; 69 gözaltı





Hatay merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 69 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, Hatay merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 69 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Hatay, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Adana, Kilis, Malatya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Konya, Bitlis ve Niğde'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında muvazzaf astsubay, öğretmen, gardiyan ve zabıt katiplerinin bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Hatay Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İlgili Konular FETÖ operasyonları

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.