08:37, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Fasâ€™ta faizsiz bankacÄ±lÄ±k iÃ§in ilk lisans

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fas'ta faizsiz katÄ±lÄ±m bankalarÄ± iÃ§in ilk lisanslarÄ±n verildiÄŸi bildirildi.

Fas Merkez BankasÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Fas Emlak ve Turizm BankasÄ± ile Katar UluslararasÄ± Ä°slam BankasÄ±, Fas Afrika ve UluslararasÄ± DÄ±ÅŸ Ticaret BankasÄ± ile Suudi Arabistan merkezli Albaraka, Halk Merkez BankasÄ± ile Suudi Arabistan ve Bahreyn ortak giriÅŸimi olan Guidance Bank, TarÄ±m Kredi BankasÄ± ile Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ±nÄ±n ortaklÄ±k konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ± ve bu ortak giriÅŸimlerin katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in lisans aldÄ±klarÄ± belirtildi.

YapÄ±lan ortaklÄ±k anlaÅŸmalarÄ± ile katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± lisansÄ± alan finans kurumlarÄ±nÄ±n en yakÄ±n zamanda faaliyete geÃ§ecekleri kaydedildi. Ã–te yandan Et-Ticari Vefa BankÄ±n da katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸabilmesi iÃ§in lisans aldÄ±ÄŸÄ± fakat ortaklÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin devam ettiÄŸi bildirildi.Â

KasÄ±m 2015'te onaylanan yasa ile Fas'ta katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± faaliyetlerine izin verilmiÅŸti. YasanÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fas Maliye ve Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Fas Merkez BankasÄ± ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± 2016 yÄ±lÄ± sonuna kadar devam etmiÅŸti.