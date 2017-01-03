Fasâ€™ta faizsiz bankacÄ±lÄ±k iÃ§in ilk lisans

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fas'ta faizsiz katÄ±lÄ±m bankalarÄ± iÃ§in ilk lisanslarÄ±n verildiÄŸi bildirildi.
Fas Merkez BankasÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Fas Emlak ve Turizm BankasÄ± ile Katar UluslararasÄ± Ä°slam BankasÄ±, Fas Afrika ve UluslararasÄ± DÄ±ÅŸ Ticaret BankasÄ± ile Suudi Arabistan merkezli Albaraka, Halk Merkez BankasÄ± ile Suudi Arabistan ve Bahreyn ortak giriÅŸimi olan Guidance Bank, TarÄ±m Kredi BankasÄ± ile Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ±nÄ±n ortaklÄ±k konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ± ve bu ortak giriÅŸimlerin katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in lisans aldÄ±klarÄ± belirtildi.
YapÄ±lan ortaklÄ±k anlaÅŸmalarÄ± ile katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± lisansÄ± alan finans kurumlarÄ±nÄ±n en yakÄ±n zamanda faaliyete geÃ§ecekleri kaydedildi. Ã–te yandan Et-Ticari Vefa BankÄ±n da katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸabilmesi iÃ§in lisans aldÄ±ÄŸÄ± fakat ortaklÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin devam ettiÄŸi bildirildi.Â
KasÄ±m 2015'te onaylanan yasa ile Fas'ta katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± faaliyetlerine izin verilmiÅŸti. YasanÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fas Maliye ve Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Fas Merkez BankasÄ± ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± 2016 yÄ±lÄ± sonuna kadar devam etmiÅŸti.
Ã‡ek radyosu, vatandaÅŸlarÄ±n kendilerini savunma amaÃ§lÄ± silah kullanÄ±mÄ±na izin veren bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Venezuela'da iÃ§inde 13 kiÅŸinin bulunduÄŸu helikopteri arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor
BaÄŸdat'ta SÃ¼nni TopluluÄŸu ve Cemaat MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mehdi Sumaydai'ye suikast giriÅŸiminde bulunuldu
DÃ¼ÄŸÃ¼ne, G ve GÃ¶rme BiÃ§imleri kitaplarÄ±nÄ± yazan Ä°ngiliz yazar John Berger Ã¶ldÃ¼
Samarra'daki bir emniyet merkezine yÃ¶nelik intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 4 polis Ã¶ldÃ¼.
UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kuni, hÃ¼kÃ¼metin etkisizliÄŸi nedeniyle gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini duyurdu
Kongrenin Kongre Etik Ofisiâ€™nin yeklilerini sÄ±nÄ±rlamak iÃ§in Etik Komitesiâ€™ne baÄŸlanmasÄ± teklifi kabul edildi
ABD, son iki ayda KÃ¶rfez Ã¼lkelerine 40 milyar dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
Suriyeli muhalifler rejimin ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸini belirterek Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ±na katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Fas'ta 2015'te onaylanan yasa sonucu ilk faizsiz banka lisansÄ± verildi
Fransa'da yeni dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, Ã¶lmeden Ã¶nce aksini belirtmeyen herkes tÃ¼m organlarÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸ sayÄ±lacak
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, polis iÃ§erisinde kurulan yolsuzluk birimine dÃ¼n akÅŸam Ã¼Ã§ saat ifade verdi
Titanic adlÄ± geminin 1912'de ilk seferini yaparken buzdaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in deÄŸil, kÃ¶mÃ¼r deposunda Ã§Ä±kan bÃ¼yÃ¼k bir yangÄ±nda Ã¶tÃ¼rÃ¼ batmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor
Obama, 'Umudun Cesareti' adlÄ± kitabÄ±nda da Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi birÃ§ok kesimi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratarak kendisine baÄŸlanan Ã¼mitleri bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de boÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.
KerkÃ¼k'teki PeÅŸmerge komutanlarÄ±ndan Albay Enver, "DEAÅž, sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±na izin vermek iÃ§in kiÅŸi baÅŸÄ± 600 dolar haraÃ§ alÄ±yor." dedi
Ä°stifa eden DanÄ±ÅŸtay Genel Sekreteri Åželbi, yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±ndan dolayÄ± gÃ¶nderildiÄŸi hapishanede intihar etti